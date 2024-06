Condividi

L’estate è già iniziata per Barbara Pedrotti con una vacanza a Formentera in dolce compagnia. Ma con chi è stata vista?

Barbara Pedrotti è un volto molto conosciuto nel mondo dello spettacolo oltre che in quello dello sport. Infatti, durante l’edizione del 2021 del giro d’Italia è stata proprio lei a ricoprire il ruolo di madrina. Nato il 19 maggio del 1982 a Rovereto, cresce a stretto contatto con gli animali e con la natura al punto da coltivare una passione innata per gli sport. Dopo essersi diplomata al liceo linguistico si laurea in mediazione linguistica per le imprese e per il turismo presso l’Università di Trento.

Fin da piccola coltiva un’altra passione, quella per i motori anche se, a causa di alcuni problemi al ginocchio, non ha potuto portare avanti una carriera né da pilota né tantomeno da atleta. L’abbiamo comunque vista praticare pallavolo, danza, nuoto e ciclismo e non ha nemmeno mai fatto segreto di amare lo snowboard e le arrampicate. Una donna che ama essere sempre in movimento al punto da aver provato anche sci nautico e surf.

Barbara Pedrotti a Formentera, ecco con chi è stata vista

Barbara Pedrotti è stata sempre una donna che si è rimboccata le maniche e ha voluto così iniziare la sua carriera nel mondo dello spettacolo. Prima l’abbiamo vista in qualità di indossatrice e modella e poi come tronista a Uomini e Donne. Ha preso parte anche alle selezioni delle veline per Striscia la notizia ed ha lavorato in radio nell’azienda di Sky Sport facendosi che la sua passione per lo sport si trasformasse ben presto in lavoro.

La Pedrotti è diventata anche la “signorina delle scommesse “di Sky trasformandosi in un volto molto conosciuto di Bwin, uno dei programmi molto seguiti dagli appassionati di calcio. Nelle ultime ore però sembra che Barbara Pedrotti abbia messo da parte la sua carriera per dedicarsi ad un periodo di relax.

Infatti, in occasione di questa vacanza ha scelto Formentera come meta in cui rilassarsi e ricaricare le batterie. Ma non è stata vista da sola in quando insieme a lei anche il piccolo Leo, il bambino venuto nel mondo circa un anno fa.

E’ stata lei stessa infatti su Instagram a postare numerose foto in compagnia del piccolo di casa, proprio per dimostrare così la gioia dei suoi occhi nata per via del posto in cui si trovano. Molti i commenti che ha ricevuto in questa occasione dei suoi followers tra cui: “Che meraviglia. buona serata a te Barbara e buona vacanza”, “Ormai è diventato un ometto Leo non ha più paura di niente” oppure “Splendida come sempre complimenti“.