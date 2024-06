Caterina Balivo, vacanze in Sardegna: il segreto per tenersi in forma anche in ferie

Condividi

Anche per Caterina Balivo sono arrivate le tanto attese ferie: la conduttrice, comunque, non rinuncia mai al suo segreto per un fisico perfetto.

Aria di vacanze, nel caldo giugno 2024, anche per i vip: quest’anno, il che non è una novità, la meta preferita dai volti noti dello spettacolo sono le isole. Lo sa bene Caterina Balivo, che è volata in Sardegna con tutta la famiglia: giorni di relax, tra sole mare e due bambini da gestire. Il tempo per tenersi in forma, comunque, non può mai mancare: la conduttrice si ritaglia sempre questo momento per sé.

Caterina Balivo: vacanze in Sardegna

Anche Caterina Balivo può godersi le meritate vacanze estive: la conduttrice de “La volta buona” ha messo in pausa il lavoro con la trasmissione Rai per vivere appieno le ferie in compagnia della propria famiglia. Riuscirà Balivo a tornare anche a settembre al timone del programma?

Sembrerebbe di sì, considerando che, al momento, non ha rilasciato dichiarazioni che facciano pensare al contrario: eppure, molti telespettatori si dicono non troppo entusiasti di un suo potenziale ritorno, delusi dal tenore frivolo che la trasmissione ha acquisito negli ultimi mesi. Come andrà a finire?

Comunque vadano le cose, in questo momento Caterina ha ben altro a cui pensare: i piccoli Guido Alberto e Cora non vedono l’ora di godersi la propria mamma in vacanza. Tutta la famiglia, infatti, è volata in Sardegna per concedersi allegri giorni di mare, e per l’occasione la conduttrice ha promesso di “usare meno i social” durante l’estate. Questo non le ha impedito, comunque, di condividere qualche scatto direttamente dalla spiaggia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)

A 44 anni, Caterina Balivo ha davvero un fisico invidiabile: ma come fa? C’è un segreto di cui non fa a meno neanche in vacanza.

Il segreto per mantenersi in forma: parola di conduttrice

Tenersi in forma, si sa, non è certo una delle imprese più facili durante i mesi più caldi dell’anno. Eppure, con il giusto equilibrio e un po’ di organizzazione, i risultati si vedono eccome: parola di Caterina Balivo, che anche in estate non rinuncia al tempo da dedicare a un po’ di sport.

La conduttrice, infatti, condivide spesso con i follower qualche video estratto dalle sue sessioni di allenamento, e di tanto in tanto ritaglia del tempo per andare a fare una corsetta: la voglia, confessa, spesso manca, ma la forza di volontà la aiuta a farlo comunque. Sarebbe proprio la corsa, infatti, il grande segreto della conduttrice per preservare il proprio fisico asciutto: l’ideale per bruciare un po’ di calorie!

Tutto questo, ovviamente, va di pari passo con un’alimentazione bilanciata e abitudini moderate, ed il risultato è invidiabile: complimenti Caterina, continua così!