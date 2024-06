Alessandro Borghese “Sono scappato a vomitare dopo una puntata di 4 ristoranti”

Condividi

Alessandro Borghese si è raccontato a 360 gradi in occasione della sua intervista al podcast di Fabio Rovazzi e Marco Mazzoli. È stata questa l’occasione perfetta per rivelare dei momenti del backstage di 4 ristoranti.

Alessandro Borghese è uno di quei chef conosciuto sia per il suo talento che per i programmi che lo vedono protagonista. Uno di questi è di sicuro 4 ristoranti, una trasmissione che va avanti da diversi anni. In quest’occasione lo chef ha raccontato due episodi in particolare in cui ha rivelato dei dettagli decisamente inusuali su ciò che è accaduto nel corso di una registrazione. È stato lui a confessare di non essere stato in grado di resistere e di essere corso subito a vomitare.

Il racconto di Alessandro Borghese, ecco che cosa è successo dopo una puntata di 4 ristoranti

Alessandro Borghese è uno degli chef più amati nel mondo della TV e, grazie al programma 4 ristoranti è stato in grado di girare l’Italia per intero dando anche la possibilità ai vari ristoratori di farsi pubblicità anche se non sempre ciò che è stato mostrato in video era un qualcosa di positivo.

E’ stato lo stesso chef a raccontare dei momenti che sono accaduti nel corso della registrazione dello show e che sono avvenuti nel backstage. Dopo essere stato ospitato da Fabio Rovazzi e Marco Mazzoli nel podcast 2046, Borghese ha rivelato che in molti anni di trasmissione ci sono stati anche dei momenti alquanto imbarazzanti che lo hanno portato a mettersi a dura prova

E’ stato lo chef infatti è raccontare di un episodio molto grave avvenuto nel corso di una registrazione: “A 4 Ristoranti sono successe due cose particolari. Una volta eravamo al mare, ordino una spigola e mi arriva senza testa. Io chiedo il motivo e il cameriere mi dice ‘tranquillo che sistemo tutto’. Lui si avvia verso al cucina, io lo seguo senza fari vedere e vedo che infila la mano nella spazzatura, prende la testa del pesce e la riattacca al corpo. Ecco lì è successo un bel disastro”.

Ma non è soltanto questo che ha messo a dura prova Alessandro Borghese in quanto indimenticabile è quella volta in cui gli hanno fatto addirittura mangiare delle feci.

E così, accortosi della cosa, lo chef è corso in un capanno ed è andato a vomitare ciò che aveva mangiato anche se si era reso conto che si trattava di un errore da parte del ristorante in cui al momento era ospite: “Poi c’è stata un’altra cosa che riguarda la cucina rurale, materica. Eravamo a Barbagia in Sardegna, partecipavano due o tre pastori sardi anziani e uno giovane che veniva visto in maniera dubbiosa dai più vecchi. Ultima cena, brace carne e Sa Cordula, che è l’intestino tenue dell’agnello avvolto su se stesso, dove dentro c’è ancora il chimo. Viene messo sulla brace, ma l’intestino devi pulirlo bene, perché è pieno di m… Arriva il piatto a tavola e i pastori si guardano, uno annusa e dice ‘sa di m….’. Noi però eravamo in trasmissione, quindi con le telecamere e tutto il resto, quindi tagliamo e mangiamo. Ma non ce l’ho fatta, dopo aver mangiato un pezzetto sono scappato dietro al capanno a vomitare”.

Insomma, a differenza di come molti credono, il lavoro di Alessandro Borghese non è così semplice come si pensa in quanto spesso si trova dinanzi a delle difficoltà indescrivibili.