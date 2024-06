“Un grande visionario…” Alba Parietti ricorda un uomo che ha lasciato il segno

Condividi

Alba Parietti, con un post commovente su Instagram, ha voluto ricordare una persona scomparsa ormai da tempo. Ecco di chi si tratta e cosa ha scritto.

Anche Alba Parietti, come milioni di Italiani, hanno voluto ricordare un uomo che difficilmente verrà dimenticato. Il pensiero è andato verso di lui proprio in occasione del suo primo anniversario dal giorno in cui ha chiuso per sempre gli occhi. Una persona la cui carriera è stata spesso sotto i riflettori anche perché è stato molto attivo sia nel mondo della politica che in quello della televisione. Ed è per tale ragione che la celebre showgirl ha deciso di postare sui social un pensiero che raggruppasse tutto ciò che ha nel cuore al punto da ottenere il consenso di molti follower che hanno deciso di commentare con grande affetto. Ecco di cosa si tratta e che cosa ha scritto.

Alba Parietti e quel lutto che porta ancora nel cuore

Era il 12 giugno del 2023 il giorno in cui ci ha lasciato uno degli uomini più conosciuti sia in Italia che nel mondo intero. Stiamo parlando di Silvio Berlusconi, noto leader politico che ha dato un posto di lavoro a milioni di Italiani con il gruppo Mediaset.

Una persona che è rimasta nel cuore di tutti gli italiani, soprattutto in quello di coloro che hanno avuto a che fare con lui e che lo hanno conosciuto in prima persona. Molto probabilmente è proprio per via del fatto che ha ottenuto una gran fama che molti sono stati i personaggi che hanno voluto dedicargli un messaggio proprio in occasione del suo primo anniversario da quando non è più tra noi.

È proprio questo ciò che ha voluto fare anche Alba Parietti, nota showgirl la quale sui social ha scritto: “Caro Silvio, Le nostre idee così diverse , non ci hanno mai Impedito di confrontarci, rispettarci e volerci bene”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alba Parietti Officialpage (@albaparietti)

Un post che ha attirato un gran numero di commenti anche perché non sono soltanto le persone che lo hanno conosciuto faccia a faccia che sentono la mancanza di Silvio Berlusconi ma anche tutti coloro che da sempre lo seguivano e amavano restare informati sui suoi ultimi successi e sui suoi traguardi.

Infatti, c’è chi scrive: “Un uomo straordinario, aveva veramente a cuore il nostro paese, grande mente. Un papà affettuoso, generoso, un uomo buono.“, “In questo sta la grandezza di una persona, rispettare anche le idee diverse e confrontarsi” oppure “sei una persona vera come poche nel tuo ambiente e ti fa un onore immenso questo tuo pensiero. Sei una persona estremamente intelligente e corretta, anche se avevate ideali opposti come ho anche io con te , però la vera intelligenza è vedere oltre e avere dei grandi valori”.