Sorpresa a Io Canto Family, via Al Bano: a sostituirlo arriva proprio LEI

Condividi

Continua il successo del talent Io canto: dopo la versione Generation, condotta con successo da Gerry Scotti, ora è la volta di quella Family, guidata in questo caso da Michelle Hunziker, affiancata da una giuria di tutto rispetto. Di quest’ultima fa parte anche Al Bano, ma di recente il cantante ha avuto qualche problema, e si è deciso di sostituirlo così.

L’anno scorso è tornato in onda, dopo una pausa di ben 10 anni, Io Canto, il fortunato programma condotto da Gerry Scotti con protagonisti bambini talentuosi, che si cimentano nelle cover di pezzi famosissimi. Il ritorno della trasmissione è stato totale da spingere Mediaset a crearne uno spinoff, ovvero Io Canto Family, in questo caso dedicato ai parenti che cantano assieme.

A condurre lo show, Michelle Hunziker, affiancata da una giuria composta da Fabio Rovazzi, Orietta Berti, Claudio Amendola e Al Bano, mentre nel ruolo di coach Fausto Leali, Anna Tatangelo, Iva Zanicchi, Mietta, Benedetta Caretta e Cristina Scuccia. Io Canto Family piace molto ai telespettatori, e va in onda ogni lunedì in prima serata. Ieri è andata in onda la seconda puntata, e il pubblico non ha potuto fare a meno di notare l’assenza di Carrisi, sostituito in corsa nientemeno che da lei. Come mai una decisione di questo tipo?

Io Canto Family, Al Bano non c’è: a sostituirlo arriva la cantante

Al Bano, nonostante l’età, continua ad essere molto impegnato, tra ospitate e concerti per il mondo, e proprio a causa di impegni pregressi, ha dovuto saltare l’appuntamento con il talent show. Il tutto, però, è rimasto in famiglia, nel vero senso della parola: a sostituirlo è stata infatti la figlia Jasmine Carrisi, nata dall’amore con Loredana Lecciso, che da tempo sta cercando di farsi spazio nella scena musicale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da jasmine ✰ (@jasminecarrisi)

Chi meglio di lei, quindi, per poter giudicare i concorrenti in gara? La ragazza è apparsa a tratti intimidita durante il programma, ma non ha mancato di dare i suoi giudizi con una certa consapevolezza. Tante le persone che sui social ne hanno sottolineato la bellezza e il garbo, anche se alcuni non hanno mancato di darle della raccomandata grazie al supporto del famoso padre.

In realtà, Carrisi Jr sta cercando in tutti i modi di smarcarsi da un’eredità tanto pesante, trovando una sua identità ben precisa senza per forza dover avere alle spalle della famosa famiglia di cui fa parte. Non a caso, qualche mese fa ha preso parte alla versione georgiana di Ballando con le stelle, dimostrando di avere anche buone capacità da ballerina. Che l’arrivo a Io Canto Family sia il preludio a qualcosa di più importante?