“Pronti partenza via” Ilary Blasi pronta per un nuovo viaggio

Condividi

Ilary Blasi, sul suo profilo Instagram, ha postato una foto in cui sembra essere pronta per un viaggio. Ma dov’è diretta questa volta la showgirl?

Ilary Blasi la quale, da quando si è separata dal marito Francesco Totti, si sta dedicando a se stessa e all’esplorazione di nuovi posti. Questa volta ha annunciato a tutti di essere pronta per un altro viaggio condividendo quindi una foto in aeroporto con una didascalia che non lascia scampo ad equivoci. Ma qual è di direzione che questa volta l’ex compagna di Francesco Totti ha deciso di prendere?

Ilary Blasi pronta per un altro viaggio, ecco l’annuncio della showgirl

Molti sono coloro che conoscono Ilary Blasi, donna che fa il suo esordio nel mondo dello spettacolo quando aveva solo tre anni ossia quando fa la sua comparsa nello spot dell’Olio cuore. Riesce ad affermarsi nel piccolo schermo nel momento in cui lavora nel programma di Gerry Scotti, Passaparola.

Nata il 28 aprile del 1981 a Roma, Ilary Blasi si diploma al liceo scientifico e in seguito si iscrive alla facoltà di scienze della comunicazione. Nel 1988 mette piede nel grande schermo in quanto Dino Risi la sceglie nel film Il vizio di vivere mentre, l’anno seguente partecipa a La dolce casa degli orrori. Nel 1998, a 17 anni, la vediamo sfilare sulla passerella di Miss Italia con la fascia di Miss cinema Lazio. Nel 2001 diventa letterina nel quiz di Gerry Scotti passaparola.

A partire dal 2003 si sposta in RAI alla conduzione di Top of the pops insieme ad Alvin mentre l’anno seguente, insieme a Fabio Fazio la vediamo in Che tempo che fa ha trasmesso su Rai 3.

Ed è proprio in una puntata di questo forum che annuncia a tutti l’arrivo del suo primo figlio. Da quel momento in poi Filippa Lagerback prenderà il suo posto. Insieme a Giorgio Panariello e Victoria Cabello nel 2006 ha condotto il Festival di Sanremo mentre con il Mago Forrest e Cristina Chiabotto ha condotto il Festivalbar.

Per diverse edizioni l’abbiamo vista alla conduzione de Le iene prima insieme a Luca e Paolo e poi con Fabio de Luigi, Luca Argentero, Claudio Amendola, Pippo Baudo, Teo Mammucari e la Gialappa’s. Tra il 2011 e il 2013 l’abbiamo vista lavorare come testimonial di molti marchi venne conosciuti mentre nel 2018 l’abbiamo vista come conduttrice del Grande Fratello vip.

Per quanto riguarda la vita privata sappiamo che il 19 giugno del 2005 ha sposato Francesco Totti, unione da cui sono nati anche tre figli. Un matrimonio terminato l’11 luglio del 2022 ossia quando attraverso una nota ANSA hanno annunciato ufficialmente la loro separazione.

Nel mese di novembre del 2022 sul settimanali Chi sono comparse delle foto di Ilary Blasi insieme alla sua nuova fiamma. Si tratta di Bastian Muller un imprenditore che vive a Francoforte e di cui si hanno poche notizie. In queste ultime settimane sono sempre più numerose le foto che le immortalano insieme all’uomo soprattutto quelle in cui decide di staccare la spina e allontanarsi dall’Italia per andare alla ricerca di nuovi posti.

Sembra che anche questa volta Ilary Blasi abbia intenzione di partire per un altro viaggio. Il tutto è stato documentato da lei stessa con uno scatto postato su Instagram con una didascalia: “Pronti partenza via“. Per il momento ancora non è noto quale sia la destinazione della showgirl anche se sappiamo che presto sarà lei stessa ad informarci con numerose foto.