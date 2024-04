Viola come il mare 2, Berlusconi copia la Rai: la strategia del Biscione

Condividi

A breve la fiction di Canale 5 tornerà per la grande gioia dei fan. L’ammiraglia Mediaset ha sempre avuto qualche problema a imporsi rispetto al competitor Rai nel settore serie TV, ma questa volta Pier Silvio Berlusconi ha messo a punto una strategia per Viola come il mare 2. Di cosa si tratta.

L’attesa per i fan di Viola come il mare è quasi finita: a breve la fiction di Canale 5 tornerà in onda con la sua seconda stagione. Trasmessa da Mediaset nel 2022, la serie TV è liberamente ispirata al romanzo Conosci l’estate? di Simona Tanzini, e segue le vicende di Viola Vitale, che dopo essersi occupata di moda a Parigi, ritorna nella sua città natale Palermo, in cerca di risposte anche sul suo passato.

Viola ha una caratteristica, la sinestesia, che le permette di associare i sentimenti di chi le sta attorno ai colori. Tornata nel capoluogo siciliano, la donna comincia a lavorare per una redazione web di un giornale locale occupandosi di cronaca nera, e proprio lavorando conosce l’ispettore Francesco Demir.

Quest’ultimo, interpretato da Can Yaman, è molto in gamba nel suo lavoro, ma purtroppo ha scarsa fiducia negli uomini. I due inizieranno a collaborare assieme su diversi casi di omicidio, mentre nel frattempo la complicità tra loro si fa sempre più forte. La prima stagione ha ottenuto un ottimo successo, e di conseguenza l’azienda di Cologno Monzese ne ha subito riconfermato il ritorno.

Viola come il mare 2, la strategia di Berlusconi per lanciare la seconda stagione non è nuova

La fiction tornerà ufficialmente in onda il prossimo 3 maggio in prima serata, ma per creare hype e immergere maggiormente gli spettatori nella storia di Viola come il mare, Berlusconi ha deciso di seguire le orme proprio del competitor principale, ovvero la Rai. Stando a quanto ha scritto l’utente Mefisto su X (o Twitter che dir si voglia), le prime tre puntate della seconda stagione saranno disponibili su Mediaset Infinity dal 24 aprile.

Una notizia meravigliosa per tutti i fan della serie televisiva del Biscione, che scalpitano all’idea di sapere come si evolverà la storia della giornalista e dell’ispettore. La strategia dell’amministratore delegato Mediaset in realtà non è certo una rivoluzione: è esattamente quello che già ha fatto la RAI per alcune sue fiction come Doc – Nelle tue mani e l’acclamatissima Mare Fuori, ormai vero cult soprattutto tra i giovanissimi.

Evidentemente, il manager ha pensato che questo passo potesse risultare vincente anche per la sua azienda, e dare del filo da torcere alla concorrenza, molto forte nel reparto serie tv. Dopo la messa in onda in chiaro del 3 maggio si vedrà se questa sua scelta sarà risultata effettivamente vincente.