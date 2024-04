“Per l’estate mi ci vuole l’acqua di Lourdes” cosa succede a Flora Canto

Condividi

L’attrice e conduttrice romana è uno dei nuovi volti de I Fatti Vostri, storiche e trasmissione di Michele Guardì. Flora canto, nonostante le grandi soddisfazioni professionali, deve però vedersela con un problema al viso. Cosa le è successo?

Da anni sulla breccia dell’onda, Flora Canto è oggi un volto amato della Rai. L’artista capitolina è al settimo cielo per il successo ottenuto, ma come tante sue colleghe sta molto attenta al suo aspetto fisico, che volente o nolente è parte della sua professione. Qualcosa, però, di recente sembra essere andato storto.

Flora nata nel 1983 a Roma, è balzata per la prima volta agli onori della cronaca nel 2004, quando ha preso parte ad alcune puntate del Grande Fratello intervenendo in qualità di fidanzata di Filippo Bisciglia, uno dei concorrenti e oggi padrone di casa di Temptation Island. Una storia, la loro, piuttosto travagliata, con il gieffino che all’epoca la tradì davanti alle telecamere con Simona Salvemini.

Due anni più tardi, nel 2006, Canto è stata arruolata come tronista di Uomini e Donne da Maria De Filippi e ciò ha dato il via alla sua carriera artistica. Da quel momento, infatti, ha preso parte sia a pellicole per il grande che piccolo schermo che a numerosi programmi televisivi come Fast and Furious per LA7 nel 2009, Telethon dal 2010 al 2017 come co-conduttrice, e ancora Made in Sud, Ricette all’italiana, Colorado, Ogni mattina e Tale e Quale Show.

Flora Canto si prepara all’estate, e invoca addirittura un intervento divino

Nel 2013 Flora ha conosciuto su una spiaggia del litorale romano Enrico Brignano, con il quale si è poi fidanzata ufficialmente nel 2014 e dal quale ha avuto due figli: Martina nel 2017 e Niccolò nel 2021. Poco dopo i due si sono sposati vicino a Ladispoli con rito civile, coronando così la loro storia d’amore.

Dotata di una spiccata autoironia, l’attrice ha pubblicato di recente una Storia Instagram, in cui racconta di essere in procinto di sottoporsi a un trattamento estetico e ha evocato addirittura l’aiuto divino. “Ricominciamo con i trattamenti in vista dell’estate e tanta acqua di Lourdes” ha scritto Canto, che forse non solo per motivi legati alla sua professione, ma anche per apparire in ottima forma in vista della prova bikini e anche per stupire il compagno, ha iniziato quelle che sembrano delle sedute estetiche al corpo.

Non che a vederla Flora ne abbia poi così tanto bisogno: appena quarantenne, può contare su un fisico che molte ventenni sognerebbero e dimostra molti meno anni di quelli che realmente ha. Tuttavia, la prova costume può fare talvolta paura, e meglio correre ai ripari con mesi di anticipo. Chi non l’ha mai fatto alzi la mano!