Meghan Markle come Gwyneth Paltrow: ecco il suo nuovo progetto

Condividi

Meghan Markle sembrerebbe essere intenzionato a prendere la stessa strada di Gwyneth Paltrow. Ecco in cosa consiste il suo nuovo progetto.

In base alle ultime notizie sappiamo che Meghan Markle sia intenzionato a far concorrenza Gwyneth Paltrow e al suo brand Goop. E’ stata lei stessa infatti ad annunciare su Instagram il suo nuovo progetto, il nuovo brand su cui è al lavoro. Si tratta di American Riviera Orchard. Vediamo insieme di cosa si tratta e tutte le informazioni che abbiamo fino a questo momento.

Il nuovo progetto su cui Meghan Markle si è buttata a capofitto

Sembra quindi che l’ex duchessa di Sussex abbia intenzione di buttarsi nel mondo del commercio e vendere make-up, sapone da bagno, bustine di lavanda, lozioni per il corpo, tappetini per yoga, shampoo per cani, pet food, forbici da giardinaggio e porto tovaglioli.

Sembrerebbe inoltre che abbia già depositato una lista molto lunga all’ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti. Si tratta quindi di una mossa che ha dato vita a molto entusiasmo nei beauty addicted oltre che tra i vari osservatori dei look dei Reali. Ovviamente, non sono mancate anche diverse critiche.

In ogni caso è questa una notizia non così sorprendente come si crede e che va ad inserire l’ex royal all’interno di quella cerchia in cui molte Star hanno intrapreso un viaggio nel mondo del beauty, del wellness e del lifestyle come piano B. Questo è ciò che fanno nel momento in cui la loro carriera principale, ossia quella di musicista, attrice o principessa come nel caso di Meghan, non dà i risultati sperati.

Sono sempre stati abbastanza chiari i messaggi che Meghan Markle ha lanciato anche prima di entrare nella famiglia reale: bellezza naturale, importanza di sentirsi sicuri del proprio aspetto della propria pelle, prendersi del tempo per curare la propria mente, il proprio corpo, il proprio spirito ad ogni costo. Sono gli stessi principi su cui si è basata Gwyneth Paltrow.

Infatti, solo nel 2020 la sua azienda Goop è stata valutata 250 milioni di dollari anche grazie alla trovata marketing in cui la protagonista è la candela “This Smells Like My Vagina” il cui costo non era per nulla inclusivo. Non manca però chi ha fatto notare che il brand di Meghan potrebbe spiccare il volo solo nel caso in cui si decidesse a vendere degli articoli ricercati ad un costo ragionevole. Questo è ciò che afferma Sharon Osbourne.

Insomma, non resta che aspettare per comprendere quali saranno effettivamente i prodotti che Meghan Markle ha deciso di mettere sul mercato.