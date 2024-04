“Chiara Ferragni non ha pagato l’attico dove vive” lo scoop dell’esperta

Condividi

Lascia senza parole l’ultimo scoop diffuso su Instagram secondo cui Chiara Ferragni non possiede l’attico di City Life in cui vive.

Ormai non passa giorno in cui non si sente parlare di Chiara Ferragni e della relazione in crisi con il marito Fedez. I due, dopo aver vissuto un lungo matrimonio, stanno conducendo vite separate in case diverse. L’unica cosa che entrambi cercano di fare, è di proteggere i figli da questo caos mediatico. Insomma, dopo che per molto tempo tutti e quattro sono stati dipinti come la famiglia felice, ecco che quell’idillio sereno viene distrutto. Inoltre sui social spunta un altro dettaglio secondo cui si afferma che la casa in cui Chiara Ferragni vive insieme ai figli non sia sua. Ma vediamo insieme di che cosa si tratta.

Di chi è l’attico in cui Chiara Ferragni vive insieme ai figli

Si è diffuso a macchia d’olio un video condiviso su Instagram. In questo caso la parola è andata in mano ad un’esperta la quale spesso affronta temi riguardo alla cronaca rosa. Al centro di un’analisi questa volta c’è finita Chiara Ferragni e il suo attico di Citylife al cui interno vive con i figli e che prima è stata la casa in cui c’era anche il marito Fedez.

Infatti, in questo caso vediamo conoscenza del fatto che Chiara Ferragni non possiede l’attico di Citylife da 9 milioni di euro. Si tratta di un’informazione ormai di pubblico dominio in quanto l’attico risulta essere di proprietà della società Ferragni Enterprise di cui l’influencer possiede il 99% delle quote.

E da qui veniamo a conoscenza del fatto che dietro tutto ciò c’è un significato molto più profondo. Infatti su Instagram Lory.Maestrina, afferma che é “Lei non ha pagato l’attico, non ha pagato le spese di ristrutturazione, non ha pagato i mobili, e non pagherà né tasse né tutte le spese sull’immobile, nessuna bolletta, riscaldamento, acqua, luce, le tasse tra cui l’immondizia e le spese condominiali e tutte le future spese di manutenzione “.

Infatti l’esperta ci tiene a sottolineare che le persone che non sono del mestiere devono capire che si tratta di costi che deve coprire la società e che quindi quest’ultima scalerà dal proprio fatturato anche se, visto che si tratta di una società immobiliare la quale possiede soltanto appartamenti, sarà difficile che avrà un fatturato e quindi ogni anno il suo bilancio sarà pari a zero.

Nel video inoltre possiamo anche venire a conoscenza del fatto che “Quindi la società non pagherà nemmeno le tasse è un bug nella legge si chiama elusione fiscale, Chiara non paga niente noi comuni mortali paghiamo tutto “. Insomma, una notizia che lascia tutti senza parole anche perché in tanti continuano a credere che Chiara Ferragni da sola debba continuare a sostenere tutti i costi di quella casa così lussuosa che aveva scelto di acquistare e ristrutturare insieme al marito.