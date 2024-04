“Mi fa schifo…” Lo sfogo di Beatrice Valli sui social

Condividi

Beatrice Valli non ne può più e decide di utilizzare i social come mezzo per potersi sfogare. Ecco che cosa non riesce proprio a mandare giù.

Dopo aver trascorso insieme alcuni giorni di relax, Beatrice Valli e Marco Fantini hanno fatto il loro ritorno a Milano lasciando così la Puglia. È proprio qui infatti che si sono diretti in occasione delle feste pasquali. Il marito e l’influencer hanno condiviso su Instagram molte foto insieme alle loro figlie. I più attenti si sono accorti che spesso Alessandro non era presente, molto probabilmente perché era insieme al padre. In ogni caso, sotto queste foto non sono mancati un gran numero di commenti per nulla piacevoli. Ed è proprio qui che Beatrice Valli ha deciso di dire la sua.

Lo sfogo di Beatrice Valli sui social

Non tutti i follower della coppia hanno apprezzato gli scatti che sono stati condivisi in occasione di queste vacanze pasquali. Infatti, per alcuni le foto in cui tutta la famiglia veniva immortalata, altro non è che un modo per ostentare ciò che fanno. Insomma, delle parole che non sono piaciute per nulla a Beatrice Valli la quale ha deciso di rispondere.

E così, attraverso un lungo sfogo sui social, all’interno delle storie su Instagram Beatrice Valli afferma: «Stavo leggendo i commenti sotto alle mie foto e sempre di più mi convinco che i social non sono più un passatempo, uno sfogo, un lavoro positivo, anzi… riescono a tirare fuori il peggio dalle persone. In un mondo in cui tutti dovremmo fare la differenza cambiando il modo in cui ci rapportiamo con le persone, stiamo soltanto dando un pessimo esempio ai nostri figli, alle future generazioni e ai ragazzini che si rapportano con gli altri».

L’influencer continua affermando: «Mi fa davvero schifo leggere tutto questo odio, tutta questa gelosia, questa invidia e cattiveria che traspare dai vostri commenti!”.

La Valli quindi punta il dito contro tutte quelle persone che trascorrono molto del loro tempo sui social a guardare la vita degli altri e a commentarlo con frasi poco carine: “Che problema devono avere le persone che sprecano così il loro tempo? Facendo in questo modo, vi sentite migliori?».

Beatrice Valli continua poi scrivendo che in più di un’occasione lei insieme alla sua famiglia hanno voluto condividere dei messaggi pieni di positività, amore e valori. Ciò non vuol dire che chi non apprezza tali contenuti debba necessariamente esprimere una loro opinione: “Prendetevela con voi stessi se avete tutto questo odio dentro, vi assicuro che non è normale! Poi, vi chiedete perché condividiamo sempre meno e facciamo vedere la nostra vita privata in modo diverso rispetto a prima…”

L’influencer continua affermando che lei preferirebbe proteggere la sua vita piuttosto che darla in pasto a soggetti che vedono soltanto superficialità e commentano con parole piene d’odio.