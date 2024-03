Bellezza, svelati i segreti delle dive di Hollywood: alcuni sono inimmaginabili

Condividi

Tra le donne più ammirate al mondo ci sono sicuramente alcune attrici di Hollywood. Interpreti di pellicole di grande successo, anno dalla loro spesso non solo talento ma anche molta bellezza. Questi sono i loro segreti e alcuni sono assurdi!

Spesso considerate tra le donne più fortunate in circolazione, le attrici hollywoodiane in realtà si sottopongono spesso e volentieri a estenuanti sedute estetiche per mantenere intatta la loro bellezza. Non certo quello che vorremmo passare noi comuni mortali tutti i giorni. Anche perché, tra lavoro e impegni personali, spesso il tempo a disposizione è ben poco rispetto a quello che hanno queste professioniste del grande schermo.

Senza contare che alcuni loro segreti possono essere considerati anche disgustosi. Lasciando perdere i sistemi più invasivi per mantenere giovinezza e aspetto curato, come operazioni chirurgiche quali lifting o liposuzione, ce ne sono altri per cui ci vuole uno stomaco piuttosto forte per portarli avanti. Di cosa si tratta?

Basti pensare che un’interprete splendida come Blake Lively, famosa non solo per Gossip Girl ma anche per altre pellicole molto note, per preservare la salute dei suoi biondissimi capelli non esita a versargli sopra un barattolo di maionese. Proprio così: questo li metterebbe al riparo dai lavaggi troppo frequenti che con l’attività svolta sono all’ordine del giorno.

Svelato alcuni segreti di bellezza delle attrici più famose: alcuni fanno accapponare la pelle

E non è finita qui, perché un’altra attrice famosissima usa un metodo piuttosto particolare per mantenere sempre splendente il sorriso, vero biglietto da visita di chi lavora sul piccolo o grande schermo. Si tratta della superstar inglese Catherine Zeta-Jones, moglie di Michael Douglas e vincitrice di un Premio Oscar per Chicago. Ebbene, l’artista usa un composto a base di fragole fresche da applicare sulla dentatura, che avrebbero la capacità di renderli più candidi che mai.

Che dire poi di Christina Aguilleira, attrice e cantante da milioni di dischi venduti in tutto il mondo, da sempre molto attenta alla linea, che segue una dieta davvero particolare. L’artista è una fan della dieta a sette colori, che consiste nel dividere il cibo in base alla sua tonalità. Ogni giorno si mangeranno quindi solo alimenti di un determinato colore. Cosa succede quando ci si troverà a mangiare solo alimenti marroni? Meglio non saperlo.

Cindy Crawford, invece, ancora oggi una donna molto bella e tra le icone della moda degli anni Novanta, per detergersi il viso utilizza del semplice latte, mentre un’altra attrice famosa e ritenuta bellissima, Megan Fox, preferisce iniziare la giornata non con del semplice caffè come faremmo quasi tutti noi, ma con un goccetto di aceto di sidro di mele. Pare sia questo trucchetto, a mantenerne intatto lo splendore che sfoggia sul set. Sareste disposti a farlo?