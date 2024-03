“L’ultima foto l’ho mandata…”, la confessione di Alessia Lanza sui social

Condividi

Alessia Lanza sui social fa una confessione inaspettata parlando di una foto particolare che ha inviato ad una persona a cui vuole bene.

Alessia Lanza è una celebre influencer proveniente direttamente dalla Generazione Z ossia una ragazza che si colloca in quella fascia di tempo nata tra la fine degli anni 90 e l’inizio del 200, molto più precisamente non oltre il 2010. Una ragazzo che ha ottenuto un immenso successo su Tik Tok, il social cinese in cui è riuscita a ottenere 3,3 milioni di follower e più di 159 milioni di mi piace. Dei numeri a dir poco strabilianti che ha portato a casa attraverso umorismo e balletti molto simpatici. Ma cos’ha rivelato poche ore fa sui social?

La rivelazione di Alessia Lanza su Instagram

Alessia Lanza mette piede per la prima volta nel mondo dei social, in particolar modo su YouTube, nel 2016 anche se la fama vera e propria la ottiene dopo essere sbarcata su Tik Tok. Ha portato quindi a casa una popolarità esplosiva che ben presto le permette di avere libero l’ingresso alla Defhouse, ossia la casa dei Tik Tok la cui sede è a Milano.

Ed è proprio lì che influencer lavora insieme a Simone Berlini, Tommaso Donadoni, Marco Bonetti, Florin Vitan, Davide Moccia, Yusuf Panseri ed Emily Pallini. All’interno della casa, gli otto tik toker si occupano di elaborare contenuti per i social, condividendo la loro creatività.

Visto che Alessia sembra essere molto in sintonia con alcuni abitanti della Defhouse, molti fan sono stati convinti che tra di loro c’era ben più di una semplice amicizia. Delle supposizioni che sono state smentite dai diretti interessati.

Il tutto ha avuto origine da una foto che la stessa Alessia ha utilizzato come sfondo del suo smartphone. E da lì la necessità di Marco di sottolineare che tra di loro non vi è altro che amicizia: “Non voglio costruire hype per uno sfondo del telefono. Non costruite dei castelli per nulla” Un’altra relazione che i fan le hanno attribuito a quella con Davide Moccia.

Ma ecco che nelle ultime ore Alessia Lanza su Instagram posta alcuni scatti in cui non manca anche una didascalia “L’ultima foto l’ho mandata a mamma per dirle che era tutto ok”. Non sono mancati numerosi commenti dei follower tra cui: “Confermo ufficialmente che qualsiasi Post della Ale è semplicemente meraviglioso” oppure “Un poeta recitava queste parole: Sei la più bella del mondo (sei la più bella) Sei la più bella per me (perdo la testa)”.

Commenti positivi ma anche negativi. Pare infatti che questa volta la celebre influencer abbia raccolto anche dei messaggi poco carini come: “Strano, perché è anche spiccatamente intelligente” oppure “Menomale che a marzo non c’è la no nut challenge”.