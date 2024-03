Al Bano beccato in macchina di notte, cosa faceva il cantante di Cellino San Marco

Condividi

Il cantante di Cellino San Marco non si ferma un attimo, e nonostante sia ben felice di essere ancora tanto richiesto, molti impegni lo stancano sicuramente. Ecco perché quando può cerca di rilassarsi tra un concerto e l’altro. In che modo?

Nonostante abbia ormai superato da mesi gli 80 anni, l’artista pugliese non ha alcuna intenzione di andare in pensione, anzi. Al Bano Carrisi non solo oggi continua a registrare date sold out con i suoi concerti dal vivo (da solo o in coppia con l’ex moglie Romina Power), ma è anche titolare delle tenute Carrisi e della loro produzione di vino e olio. Un impegno non da poco che sarebbe sfiancante per tutti, figuriamoci per chi ci affianca una seconda attività altrettanto importante.

Del resto, il cantante di Cellino San Marco, che a breve spegnerà 81 candeline, ha sempre dimostrato di non avere paura di rimboccarsi le maniche: A soli 17 anni ha lasciato la sua Puglia per trasferirsi a Milano in cerca di fortuna, facendo ogni lavoro possibile per mantenersi in attesa della grande occasione. Occasione che è poi arrivata mentre stava lavorando come cameriere nel ristorante Il Dollaro, quando è stato notato da un produttore discografico.

È così che è partita la sua straordinaria carriera, lanciata dal singolo Nel sole del 1967, anno in cui ha conosciuto sul set del film musicarello omonimo proprio Power, appena 16enne. Un amore coronato dal matrimonio 3 anni più tardi, la nascita di 4 figli e la creazione di una delle coppie artistiche più famose in tutto il mondo.

Al Bano, il cantante è stanco e si rilassa come può: questo è ciò che fa

Oggi Al Bano e Romina sono separati ormai da 25 anni, ma nonostante alcuni screzi e periodi in cui si sono molto allontanati, ora si esibiscono ancora assieme, nelle tante date che ancora fanno in tutta Europa. Sempre in giro per motivi di lavoro, l’artista accusa la stanchezza come tutti, ma per riposarsi deve sfruttare ogni piccolo momento di tempo libero che ha, come ha mostrato lui stesso sui social.

Il cantante ha pubblicato una Storia sul suo profilo Instagram ufficiale che lo mostra mentre, seduto nel sedile posteriore di un’auto, di notte, ne approfitta per bersi una bibita fresca. Un modo come un altro per allentare la tensione e lo stress derivanti dagli impegni e tirare un po’ il fiato.

Un gesto semplice che riesce a concedersi probabilmente lontano da casa, tra una data e l’altra del tour, con la mente magari rivolta alla sua Cellino San Marco alla quale è legatissimo e dove appena può torna non solo per godersi la sua terra, ma stare accanto anche agli affetti più cari.