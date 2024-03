‘E’ stato mio marito a farmi conoscere questa donna’, Luisa Ranieri confessa tutto: Zingaretti non si è risparmiato

Condividi

Luisa Ranieri ha rivelato un incredibile retroscena che vede come protagonista il marito Zingaretti. Ecco di cosa si tratta.

La carriera di Luisa Ranieri ha inizio nel momento in cui prende parte al film di Leonardo Pieraccioni, Il principe e il pirata. Nel 2004 la vediamo come protagonista di Eros mentre l’anno seguente è presente in diverse serie come O’ professore e Callas e Onassis. Nel biennio 2009 – 2010 l’abbiamo vista in teatro con L’oro di Napoli mentre, l’anno seguente, recita in Mozzarella stories.

Un’artista che vede una carriera completa e che nasce il 16 dicembre del 1973. Cresce all’interno del quartiere del Vomero anche se già da piccola si trova a fare i conti con una grande sofferenza causata dalla separazione dei genitori. Dopo essersi diplomata come operatrice turistica, decide di iscriversi alla facoltà di giurisprudenza anche se la sua timidezza non le è per nulla d’aiuto nel momento in cui deve superare gli esami.

E così segue il consiglio di un amico decidendo quindi di frequentare un corso di teatro per andare oltre questo problema. Ma in questa occasione scopre un amore, ossia quello per la recitazione. Così decide di trasferirsi a Roma e di lavorare nella pubblicità per potersi pagare gli studi anche se cambia poi rotta e quindi abbandona la carriera universitaria per dedicarsi a quella di attrice.

La confessione di Luisa Ranieri su ciò che ha fatto il marito per lei

Abbiamo già fatto una panoramica della carriera di Luisa Ranieri senza però parlarvi di un film che l’ha visto lavorare insieme a Vincenzo Salemme, SMS- Sotto Mentite Spoglie che risale al 2007.

Un’artista a tutto tondo che dà il meglio di sé anche a teatro al punto che nel 2009 e nel 2010 l’abbiamo vista impegnata nello spettacolo L’oro di Napoli. Molto più recente invece è la sua interpretazione nella serie tv le indagini di Lolita Lobosco che risale al 2021, una serie trasmessa su Rai 1.

Nel medesimo anno l’abbiamo vista anche nel film di Paolo Sorrentino, E’ stata la mano di Dio. Sappiamo inoltre che Luisa Ranieri, dal 2005 frequenta Luca Zingaretti, attore conosciuto nel momento in cui ha partecipato alla serie Cefalonia. I due convolano a nozze il 23 giugno del 2012 e dalla loro unione vengono al mondo anche due bambine, Emma nata nel 2011 e Bianca nata nel 2015.

E’ proprio Ranieri ad averle dato la possibilità di interpretare un ruolo per lei molto importante, ossia quella di Lolita Lobosco. Infatti in occasione di un’intervista Luisa Ranieri ha rivelato: “Lolita è un dono d’amore di mio marito, è stato lui a farmi conoscere questa donna che butta il cuore oltre l’ostacolo e che come me ha la passione delle scarpe “.