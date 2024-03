Can Yaman, look stravolto. L’attore turco è irriconoscibile, una trasformazione che lascia a bocca aperta – VIDEO

Condividi

Can Yaman appare in maniera totalmente differente, un look che per molti lo rende irriconoscibile. Ecco il motivo di tali affermazioni.

Can Yaman è un celebre attore che ottiene la fama nel momento in cui prende parte alla serie Bitter Sweet – Ingredienti d’amore. Il suo è un nome ben noto anche alla cronaca rosa in quanto ha fatto coppia fissa, per un po’ di tempo, con una celebre conduttrice sportiva italiana. Si tratta di Diletta Leotta, donna che ha fatto perdere tanto la testa all’attore turco al punto da portarlo a chiederle persino la mano. La loro love story però ha termine durante la fine dell’estate stessa.

Can Yaman nasce l’8 novembre 1989 a Istanbul, in Turchia. Un attore tanto famoso al punto da averlo visto recitare anche in una serie italiana, ossia Viola come il mare. Nel suo passato vediamo una laurea in Giurisprudenza presso l’Università Yeditepe, un titolo ottenuto nel 2012. Dopo essersi laureato, riesce ad ottenere un incarico presso uno studio legale molto importante di Instabula, riuscendo così a specializzarsi in diritto fiscale. Nel 2013 però scopre un’altra passione, quella per la recitazione.

Cambio di look per Can Yaman

Era il 2014 l’anno in cui Can Yaman si lancia nel mondo della recitazione, iniziando a ricoprire alcuni piccoli ruoli in spa turche. Il successo per lui arriva nel 2017 , ossia quando ottiene una parte in Bitter Sweet – Ingredienti d’amore.

Nel biennio 2018- 2019 lo vediamo in Day Dreamer – Le ali del sogno, in cui ricopre il ruolo del fotografo Can Divit. All’interno della fiction, lo vediamo indossare una linea di abbigliamento creata dallo stesso attore insieme ad una nota azienda turca.

Nel 2021 ha firmato un contratto per realizzare un reboot di Sandokan mentre è apparso anche in un piccolo cameo nella fiction Rai Che Dio ci aiuti 6. Visto il successo che ha ottenuto, è stato scelto, insieme a Francesca Chillemi nella serie Viola come il mare.

Can Yaman non è sposato, nè tantomeno ha figli anche se sono diverse le relazioni che ha avuto. Basti pensare a storie d’amore in cui è stato immortalato insieme a Acelya Topaloglu e Bestemsu Ozdemir. Nel 2021, è uscito allo scoperto, rivelando a tutti la sia storia d’amore con Diletta Leotta. Nonostante vi sia stata anche una proposta di matrimonio, la coppia è scoppiata dopo poco tempo.

Adesso il nome di Can Yaman torna alla ribalta non per il suo lavoro ma per un tipo di abbigliamento diverso da solito. Da poche ore, circola sul web un video in cui viene immortalato con un aoutfit diverso dal solito con l’aggiunta di un paio di occhiali da sole arancio e con una collana turchese al collo.

Un look che non è dispiaciuto affatto alle numerosi fan al punto che lo hanno sommerso di un gran numero di commenti positivi.