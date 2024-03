Federica Panicucci lascia Canale 5 e debutta altrove. Cos’é stato deciso a Mediaset

Condividi

Clamorosa decisione a Mediaset: Federica Panicucci cambia tutto e debutterà in un nuovo programma. Un cambio arrivato come un fulmine a ciel sereno che nessuno si aspettava. Si tratta di una scelta presa dall’azienda di Cologno Monzese che cambierà il palinsesto.

Da molti anni Federica Panicucci è il volto di Mattino Cinque, contenitore mattutino dell’ammiraglia Mediaset. La conduttrice toscana è molto amata dal pubblico a casa, che sarà sorpreso di sapere che a breve avrà un grosso cambiamento per la sua carriera. I vertici dell’azienda di Cologno Monzese da tempo stanno dando una svolta ai palinsesti delle tre reti, e a farne le spese sono stati anche personaggi tv molto noti come Barbara D’Urso.

Quest’ultima lo scorso luglio, dopo 15 anni, è stata estromessa dalla conduzione di Pomeriggio Cinque, e non ha nascosto tutta la sua rabbia e delusione per essere stata informata all’ultimo momento di una decisione così importante per la sua carriera. Di recente intervistata da Mara Venier a Domenica In, la conduttrice ha parlato addirittura di una “ferita aperta” non ancora rimarginata dopo tanti mesi. Come l’avrà presa, quindi, Panicucci, nell’apprendere dai vertici aziendali di questa scelta che la vede questa volta lei, protagonista?

Federica Panicucci a breve in un’altra rete: il motivo di questa decisione

In realtà, la presentatrice, volto tra i più noti della televisione anni Novanta e Duemila, non dovrebbe essere troppo scontenta, visto che, benché non si tratti di una promozione nel senso più vero del termine, le consentirà comunque di andare in onda per più ore al giorno. La dirigenza Mediaset ha infatti deciso di rivedere il palinsesto del daytime di Rete 4, rendendolo più ricco e interessante per i telespettatori e hanno scelto proprio Federica come uno dei personaggi su cui puntare nel futuro più prossimo, affidandole un programma di informazione.

Dall’11 marzo prossimo, Panicucci condurrà oltre al suo programma solito, anche Mattino 4, affiancata da Roberto Poletti. La trasmissione andrà in onda a partire dalle 10.55 per un’ora, dal lunedì al venerdì, e ciò le darà la possibilità di continuare a occuparsi anche di Mattino 5, che conduce in coppia con Francesco Vecchi. Una novità, per la terza rete del Biscione, che arricchisce così il palinsesto.

Non solo, ma ci sono ottime novità anche per i fan delle soap opera, visto che sempre dall’11 settembre, cambierà anche qualcosa nella fascia dell’access prime time: la rete metterà di nuovo in onda a partire dalle 19.40 Terra Amara, trasmettendola fin dai primi episodi andati ormai in onda due anni fa. E Tempesta d’amore che fine farà? Nessuna paura per i fan del serial tedesco: verrà trasmesso ogni giorno alle 10 di mattina, poco prima del nuovo contenitore di Federica.