Caterina Balivo non resiste: ‘voglio tutto’, la conduttrice non sa dove mettere le mani

La conduttrice di La Volta Buona non sa da che parte girarsi e si trova in una situazione di grande confusione. Cosa succede a Caterina Balivo, di solito così determinata e sicura di sé? L’artista partenopea lo ha mostrato sui social e è difficile darle torto.

Dopo alcuni anni passati lontano da Viale Mazzini, nell’estate scorsa è stato ufficializzato il ritorno in Rai di Caterina Balivo. La conduttrice aveva lasciato la televisione pubblica nel 2020 per dedicarsi a altri progetti, e durante la sua lontananza da Saxa Rubra, ne ha approfittato per dedicarsi alla famiglia e a podcast e ospitate in altri programmi, come Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci.

Classe 1980, nata a Napoli e cresciuta a Aversa, Caterina ha fatto il suo esordio nel mondo dello spettacolo con Miss Italia nel 1999, concorso trampolino di lancio di tante altre colleghe come Silvia Toffanin, Ilary Blasi e Manila Nazzaro, solo per nominarne alcune. Tanto le è bastato però per attirare l’attenzione dei vertici Rai, venendo selezionata durante lo stesso anno come valletta di Scommettiamo che..? condotto da Carlucci e Fabrizio Frizzi.

La popolarità è arrivata poi negli anni Duemila grazie a Festa Italiana, trasmissione a cui sono seguite Detto Fatto e Vieni da Me. Oggi padrona di casa di La Volta Buona, Caterina mostra lo stesso fisico flessuoso e il viso perfetto, anche se pure lei ogni tanto deve vedersela con alcune tentazioni non da poco.

Caterina Balivo “sbanda” e confessa la sua debolezza: di cosa si tratta?

Benché abbia mostrato più volte la sua forza e determinazione, Balivo è pur sempre un essere umano e come tale è sottoposta ogni tanto a delle tentazioni. Proprio quelle che deve affrontare a volte una donna dello spettacolo che deve mantenersi sempre in forma e presentarsi al meglio davanti alle telecamere.

Probabilmente in pausa tra una prova e l’altra della diretta, Caterina si è ritrovata davanti il buffet di uno dei bar vicini alla sede Rai dove va in onda il suo programma. Una vetrina piena non solo di panini farciti, ma anche di altre leccornie, come pasta, frittate, dolci e secondi piatti. Una tentazione non da poco che le ha fatto esclamare “Voglio tutto” in una sua recente Storia Instagram, dove ha condiviso lo scatto di tante bontà.

Per chi non ne fosse a conoscenza, di solito la televisione “ingrassa” di circa 5 chili le persone in onda, e è anche per questo motivo che molte protagoniste del piccolo schermo decidono di rimanere in forma il più possibile. non deve essere stato facile, quindi, per Balivo, da buona napoletana, resistere a tante bontà messe così in mostra!