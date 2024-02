Ballando Con Le Stelle (GB): lutto per la morte del grande ballerino

Condividi

Terribile lutto nel mondo dello spettacolo. È scomparso giovanissimo uno dei ballerini professionisti della versione inglese di Ballando con le Stelle. Ancora ignote le cause della morte. Sui social cordoglio e profonda tristezza da parte di colleghi e amici.

Si è spento a soli 44 anni Robert “Bobby” Windsor, ex ballerino professionista di Strictly Come Dancing, la versione britannica di Ballando con le Stelle. A dare notizia della sua morte è stata la pagina Facebook di Burn the Floor, compagnia di cui l’artista faceva parte da tempo. Un grande dolore per tutti i fan della trasmissione che hanno lasciato moltissimi messaggi di condoglianze sui social.

Nato nel 1979 a Ipswich, in Gran Bretagna, Robert ha iniziato a ballare all’età di soli 3 anni, quando i suoi genitori decisero di portarlo Ipswich School of Dancing. A soli 15 anni decise poi di trasferirsi a Londra per continuare la sua carriera di ballerino. Fin da subito mostrò tutto il suo talento in competizioni non solo nazionali ma anche internazionali, al punto da rappresentare l’Inghilterra ai campionati mondiali di balli da sala e latino americani.

La notorietà arriva per lui nel 2010, quando entra nel cast di Strictly Come Dancing, quando inizia a esibirsi in coppia con Kristina Rihanoff, con la quale si esibisce anche da solista, prendendo parte anche a Burn the Floor, live show in giro per il mondo. A partire dal 2015, inoltre, Bobby inizia anche a insegnare.

Ballando con le Stelle (GB): morto Bobby Windsor, tra i ballerini più noti dello show

Apertamente omosessuale, durante la sua vita Windsor ha supportato la campagna Stonewall per i diritti LGBTQ+, sostenendo anche il Mad Trust con il suo spettacolo West End Bares, per raccogliere fondi per le associazioni per i malati di HIV. Inoltre, Robert è stato protagonista di altri gesti di beneficenza in favore dei malati oncologici e contro la violenza domestica. Una perdita che ha colpito con forza anche uno dei giudici del programma televisivo, Craig Revel Horwood: “Una delle persone più gentili, oneste, divertenti e premurose che abbia avuto il piacere di conoscere e con cui lavorare” ha dichiarato dopo aver saputo della sua scomparsa.

Il corpo senza vita di Windsor è stato trovato in una stanza d’hotel di Londra il 20 febbraio, e la notizia ha fatto il giro del mondo. Sebbene le cause ufficiali non siano state ancora divulgate, il commento della sua ex partner lavorativa Kristina, lascierebbe pensare che possa essersi trattato di un gesto volontario: “È una grande tragedia che abbia sentito come se non ci fosse altra via d’uscita” ha dichiarato la ballerina. Intanto, il mondo della danza si stringe attorno ai suoi cari e piange la sua morte improvvisa.