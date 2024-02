Sabrina Ferilli manda in estasi i fan: ‘Bellissima da far paura’. FOTO da capogiro

Condividi

Sabrina Ferilli ha mandato i fan in estasi con uno scatto sui social. La foto in questione è da capogiro e i commenti sotto al post sono tutti di apprezzamento.

Sui social media ormai c’è un fenomeno che si sta rivelando in arrestabile, ovvero l’autenticità della bellezza femminile. Le celebrità hanno un ruolo importante in questo, sono proprio loro che devono nutrire l’interesse dei propri follower nei confronti di immagini senza filtri e senza trucco. Un po’ di tempo fa è stata proprio Sabrina Ferilli che a 58 anni ha postato sul suo profilo Instagram un selfie senza trucco, l’ha condiviso sul suo social senza vergogna e anzi, ha generato tantissima ammirazione da parte dei suoi fan. La sua è una bellezza unica, apparentemente priva di segni del tempo. Poco tempo fa la stessa Sabrina Ferilli ha postato sui social un’altra foto che la ritrae, ma stavolta non è semplicemente senza trucco, l’attrice è da capogiro e i fan non si trattengono con i commenti…

Sabrina Ferilli lascia tutti senza fiato, i fan in estasi

Sabrina Ferilli ha giocato un ruolo fondamentale per quanto riguarda la tendenza di farsi vedere sui social senza trucco e senza filtri, in passato un suo selfie è diventato virale proprio in rappresentanza di questa tendenza. Ad oggi invece, a 58 anni, l’attrice si è mostrata sui social più bella che mai lasciando tutti i suoi follower senza fiato. I commenti sotto lo scatto che ritrae Sabrina Ferilli sono migliaia, ma vediamo insieme di che foto si tratta:

Sabrina Ferilli si può considerare una delle donne over 50 più belle d’Italia che impiega i suoi social non per cose futili ma al contrario per esprimere se stessa e celebrare una bellezza genuina e senza filtri. Il suo scatto esprime zero timore di farsi vedere per quella che è, senza paura di essere giudicata. Per l’attrice basta un semplice sorriso per far sollevare i suoi famosi zigomi alti e pieni, rendendo impossibile qualsiasi tipo di confronto. Chiunque vorrebbe raggiungere i 58 anni di età con un aspetto del genere, impeccabile anche senza l’uso di trucchi e filtri, insomma Sabrina Ferilli è innegabilmente fortunata a livello genetico.

In ogni caso l’attrice predilige spesso look naturali che conquistano sempre i suoi follower, si mostra in totale semplicità. Anche nel mese di settembre scorso l’attrice ha condiviso con i suoi fan uno scatto senza trucco, incorniciando così il suo viso all’interno di uno sfondo bucolico. Sabrina Ferilli è una delle poche donne del mondo dello spettacolo che predilige l’autenticità, un lato della sua personalità che è da prendere come esempio. Insomma Sabrina Ferilli è portavoce di un’estetica senza tempo!