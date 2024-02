Paolo Bonolis dice basta: “Devo capire alcune cose”, in bilico il futuro del conduttore

Condividi

Il futuro di Paolo Bonolis è in bilico, il conduttore dice basta: ‘devo capire alcune cose’, afferma. Cosa sarà successo?

Paolo Bonolis è stato intervistato da Tvblog e ha parlato un po’ riguardo il suo futuro. Ha poi rivelato qualcosa anche riguardo Avanti un altro, Ciao Darwin e date le voci che circolano, ha parlato anche del festival di Sanremo 25. Inoltre, da appassionato di tennis Paolo Bonolis ha risposto anche a qualche domanda riguardo la vittoria del tennista Sinner al torneo di Rotterdam. Secondo il conduttore Sinner potrebbe diventare il numero uno al mondo in quanto è giovane, determinato, gioca ovviamente benissimo a tennis ed ha una grande testa, quindi “perché no?” dice Bonolis… Potrebbe tranquillamente diventare il numero uno. Poi si è concesso all’intervista ed ha apertamente parlato della sua vita e della televisione.

Paolo Bonolis in bilico, ‘devo capire alcune cose’ afferma

Paolo Bonolis durante un’intervista rilasciata Tvblog ha parlato in particolar modo del suo futuro all’interno del mondo dello spettacolo e soprattutto sul piccolo schermo. Il conduttore è in bilico fra un’azienda che vuole rinnovargli il contratto anche per la prossima stagione ed un’azienda che lo vorrebbe dopo anni di assenza per condurre il programma Il senso della vita. Paolo Bonolis a giugno deve decidere se continuare a lavorare per la Mediaset, in quanto il suo contratto è in scadenza proprio per quel mese. Ovviamente l’azienda non ci pensa due volte: ha espressamente detto volerlo trattenere per una prossima stagione. La Rai d’altro canto gli ha proposto di fare Il senso della vita.

Paolo Bonolis afferma di non aver mai incontrato l’amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio. Poi continua dicendo che ovviamente gli fa molto piacere che l’azienda abbia espresso opinioni positive riguardo la sua persona. Detto ciò ci sono troppe variabili e circostanze da tenere in considerazione prima di accettare e firmare un contratto. In particolar modo su Il senso della vita Bonolis afferma che su carta lo farebbe ma è una trasmissione che va in un certo senso contemporaneizzata. È un programma che ai tempi del suo esordio andava bene, ora però andrebbe riscritto e ammette che lo rifarebbe a prescindere se su Rai o Mediaset. Poi ovviamente gli è stato chiesto di Sanremo 2025 e a tale domanda Bonolis risponde: