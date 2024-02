Giulia Stabile e Sangiovanni, i veri motivi della rottura. La sofferenza di lui potrebbe essere lei?

Condividi

I due ex allievi si sono lasciati ormai da quasi un anno, e sebbene siano stati piuttosto riservati sui motivi che hanno portato alla separazione, tanti si domandano ora se lo stop voluto da Sangiovanni possa avere a che fare con la ballerina.

Nelle scorse ore il cantante veneto ha pubblicato un post sul suo Instagram personale con il quale ha annunciato la decisione di rimandare a data da destinarsi sia l’uscita del suo prossimo album che il concerto al Forum d’Assago. Una conferma del periodo difficile che sta attraversando, come ha ammesso lui stesso con molta sincerità e che gli è valso il supporto non solo dei fan ma anche di molti colleghi, tra cui Diodato, Blanco e Emma.

“A volte bisogna avere il coraggio di fermarsi e sono qui per condividere con voi che ho deciso di farlo. Inizierò a dedicare il tempo a me stesso per migliorare questa condizione” ha scritto nel lungo post Sangiovanni, spiegando di non avere per ora le energie fisiche e mentali necessarie per affrontare tutti gli impegni.

Madame, tra i suoi più cari amici, ha applaudito il suo coraggio: “Non è da tutti”, ha scritto in un commento. Sangiovanni ha voluto inoltre specificare che la sua scelta non deriva nemmeno dalla posizione all’ultimo Sanremo (è arrivato penultimo): allora a cosa è dovuta? C’entra forse la fine dell’amore con Giulia Stabile?

Sangiovanni dice basta: la sua sofferenza è dovuta alla fine della storia con Giulia?

Il cantante e la ballerina si sono conosciuti durante Amici 20, quando entrambi erano allievi del talent show di Maria De Filippi. Un amore nato e cresciuto sotto gli occhi dei fan, che avevano esultato nel vederli arrivare entrambi in finale. Finita l’esperienza, avevano continuato a frequentarsi lontano dalle telecamere, e lei aveva anche collaborato con il fidanzato in alcuni suoi videoclip, coreografando il suo tour del 2022. Poi, nel giugno scorso, la coppia ha annunciato la separazione, adducendo motivi legati ai sempre maggiori rispettivi impegni professionali. Spiegazione che non aveva convinto un granché.

Per mesi si è mormorato di un tradimento da parte del cantante come vero motivo della rottura tra i due ragazzi, e con la sua canzone Finiscimi, Sangiovanni pare di fatto averlo ammesso. “Avevo bisogno di togliermi alcuni sassolini che non mi facevano andare avanti” aveva spiegato l’artista alla vigilia del festival.

Il testo del pezzo presentato a Sanremo parla effettivamente di una mancanza di rispetto da parte del cantante, e di come abbia fatto il “cog*ione” quando si sentiva perso. Ovviamente il nome di Giulia non appare mai, ma è palese a tutti che sia un pezzo a lei dedicato. Non si sa se la fine della storia con Giulia sia in parte causa del suo malessere: ora per lui c’è solo bisogno di riposo e pensare alla sua salute.