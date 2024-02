Giovanna Civitillo invidiata da tutti, solo lei è così fortunata..il motivo insospettabile

Condividi

L’ex ballerina campana da ormai molti anni è legata a Amadeus, tra i conduttori più noti e amati del Paese. I due sono sposati dal 2009, e si amano come il primo giorno. Eppure, non è questo il motivo per cui in questi giorni Giovanna Civitillo è così invidiata.

La moglie del presentatore veronese è una delle più invidiate del Paese. Si potrebbe facilmente pensare che tale sentimento sia dovuto all’ormai pluridecennale e appassionata storia d’amore che ha con il marito: un vero caso raro, tra le coppie del mondo dello spettacolo, molte delle quali si sono separate proprio in questi ultimi anni, basti pensare a Ilary Blasi e Francesco Totti o Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi.

Giovanna Civitillo e Amadeus, invece, dopo essersi conosciuti nel 2002 negli studi di L’Eredità, dove lui conduceva e lei faceva la valletta, dall’anno successivo hanno iniziato a frequentarsi e da quel momento non si sono più detti addio. Non solo si sono sposati civilmente e hanno accolto il loro unico figlio Josè Alberto nel 2009, ma alcuni anni fa, in seguito all’annullamento del primo matrimonio del presentatore, hanno rinnovato i voti anche con rito religioso.

Insomma, un grande amore, ma non è per questo motivo che Giovanna è tanto invidiata in questi ultimi giorni. Il perché è più “terra-terra” e ha a che vedere con qualcosa che la vedrà coinvolta, seppure in parte. Di cosa si tratta?

Giovanna Civitillo si gode la fortuna che le è capitata: cosa le accadrà

Bella, ricca, innamorata e con una famiglia pressoché perfetta, Civitillo ha già di che ringraziare il fato per ciò che le ha regalato finora, ma in questi giorni in molti le invidiano anche un altro privilegio che a breve potrà sfruttare e che molti farebbero carte false per ottenere. Come è noto, tra pochi giorni prenderà il via la 74esima edizione del Festival di Sanremo, e a condurlo per la quinta volta consecutiva sarà proprio il di lei marito, Amadeus.

Il conduttore, e non potrebbe essere altrimenti, durante le cinque giornate della kermesse canora, avrà bisogno di tutto il supporto da parte dei suoi cari, anche durante le lunghe dirette. Giovanna e il figlio Josè, quindi, per la quinta volta di seguito siederanno in prima fila al Teatro Ariston assieme agli ospiti più illustri.

Un privilegio non da poco, visto che per dei posti in platea durante la serata finale della manifestazione, le persone arrivano a pagare fino a 700 euro circa a biglietto. Inoltre, assistere così da vicino a un evento simile non è da tutti, e non stupisce che tanti invidino la fortuna capitata a Giovanna, pronta a far sentire tutto il suo sostegno al compagno impegnato sul palco: gli porterà fortuna come gli altri anni?