Barbara D’Urso senza luci e filtri, nella realtà è così – FOTO

Maria Carmela D’Urso, conosciuta molto più semplicemente con il nome di Barbara D’Urso, è nata il 7 maggio del 1957 a Napoli. Barbara è la maggiore di tre figli ed è quindi la sorella di Daniela nata nel 1960 e di Alessandro è nato nel 1965. La conduttrice resta orfana nel momento in cui nel 1968 la madre muore anche se il padre sceglie poi di sposarsi una seconda volta e nel 1970 e il 1975 mette al mondo o altri tre figli, Riccardo, Fabiana ed Eleonora.

A 19 anni Barbara D’Urso parte in direzione Milano per iniziare la sua carriera di indossatrice anche se però non riesce a raggiungere i suoi obiettivi a causa dell’altezza. Nel 1977 inizia a lavorare su telemilano58 con il nome di Barbara, all’interno di un programma televisivo Goal e lavorando anche come annunciatrice televisiva e valletta insieme Claudio Lippi. Nel 1992 riesce a mettere piede per la prima volta sul grande schermo con il film Erba selvatica. In questi anni riesce a recitare il numerose serie TV, posando spesso per le riviste Playman e Playboy.

Barbara D’Urso senza filtri, questa la foto

Nel 2003 Barbara D’Urso inizia la sua avventura conducendo il Grande Fratello per due stagioni. In seguito la vediamo poi alla conduzione de La fattoria. A partire dal 2008 nelle sue mani viene messa la fascia mattutina di Canale 5 con Mattino5 anche se ben presto trasferisce il suo appuntamento al pomeriggio e nel weekend con i programmi Pomeriggio5, Domenica5 e domenica live.

Dal 2018 l’abbiamo vista anche condurre Live non è la D’Urso, un format che ha chiuso dopo tre anni a causa di alcune controversie con l’ordine del giornalista in cui le viene accusato di sfruttare troppo sofferenza e dolore.

L’anno scorso però Barbara D’Urso ha terminato il suo lavoro in Mediaset in quanto non le è stato rinnovato il contratto. Da quel momento in poi la conduttrice si trova senza nessun programma da condurre anche se sembrano non essere ancora pronta a gettare la spugna.

In ogni caso, spesso capita che i fan la fermino in strada proprio per scattare un selfie insieme a lei o per ottenere un autografo. Questo è ciò che è accaduto non molto tempo fa nel momento in cui l’ex conduttrice di Mediaset è stata beccata in un modo differente da come abbiamo imparato a conoscerla.

Barbara D’Urso infatti è stata ripresa dalle telecamere senza trucchi e quindi senza filtri. Una donna molto più acqua e sapone di quella che abbiamo imparato a conoscere nei programmi Mediaset. Che sia questa la nuova versione di Barbara D’Urso che ci terrà compagnia nei prossimi tempi?