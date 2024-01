Ancora colpi di scena per Amadeus, in questo periodo gli sta capitando di tutto

Condividi

Periodo decisamente movimentato, quello che sta attraversando il conduttore veronese. Amadeus non solo deve vedersela con Sanremo e i suoi imprevisti dell’ultima ora, ma anche con ciò che gli riserva l’attività giornalmente. Emozioni difficili da dimenticare.

Tra pochi giorni partirà ufficialmente il Festival di Sanremo. A condurlo sarà per la quinta volta consecutiva uno dei volti più amati della Rai, Amadeus. Un impegno non da poco, visto che organizzare una kermesse del genere richiede molta attenzione e dedizione, e ha bisogno di mesi e mesi per definirne i dettagli con molta cura.

Il conduttore è anche direttore artistico del festival, e nei mesi scorsi si è occupato di selezionare i brani finalisti tra i centinaia che ha ricevuto dagli artisti desiderosi di prendere parte alla manifestazione. Un compito che lo ha tenuto impegnato tutta l’estate, anche durante le vacanze.

Non solo, ma oltre a decidere i 30 finalisti della kermesse canora, si è dovuto anche occupare della decisione sui co-conduttori, della nuova scenografia del Teatro Ariston e anche della scelta dei super ospiti delle cinque giornate di Sanremo. Inoltre, Amadeus ha dovuto fronteggiare anche gli imprevisti che, come da tradizione, pochi giorni prima del 6 febbraio si sono presentati, come il sito ufficiale per la vendita dei biglietti andato in crash. Ma le emozioni, per l’artista, non si sono fermate qui.

Amadeus, per il presentatore una girandola di emozioni a pochi giorni da Sanremo

Oltre al Festival di Sanremo, Amadeus è anche alla guida di un altro programma tv molto amato dai telespettatori a casa, il preserale Affari tuoi. Basato su concorrenti abbinati a dei pacchi contenenti diversi importi di denaro, può far vincere a un fortunato fino a 300.000 euro. Naturalmente, ciò dipende anche dalla fortuna e anche bravura del giocatore nell’indovinare i pacchi meno ricchi, lasciando in gioco q2uelli più consistenti. Proprio ciò che ha fatto un concorrente durante la puntata di ieri, regalando sia al pubblico a casa che allo stesso presentatore forti emozioni.

Mattia e la moglie Letizia sono stati i protagonisti della puntata di ieri, con il pacco numero 13 dal Veneto. Dopo una partenza tutto sommato abbastanza canonica, i due si sono ritrovati con due pacchi, uno da 75 euro e un altro da 5.000. Dopo aver rifiutato diverse offerte da parte del “Dottore”, che in questo caso è stato parecchio tirchio, offrendo solo 1.000 euro, i coniugi hanno deciso di tentare il tutto per tutto con il nuovo gioco de “La Regione fortunata”.

La coppia ha dovuto scegliere tra Umbria, Sicilia, Trentino Alto Adige e Toscana, scegliendo proprio quest’ultima, in quanto “Vorremmo tanto visitarla”. A sorpresa, Mattia e Letizia hanno azzeccato, vincendo così 100.000 euro. Una vincita che ha lasciato spiazzato anche Amadeus, che si è congratulato con loro, non nascondendo tutta la sua incredulità. Emozioni non da poco, quelle che sta vivendo in questi giorni il conduttore, tra Sanremo e Affari tuoi.