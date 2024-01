Vanessa Incontrada “nel posto giusto”: la novità più bella per la presentatrice

Condividi

Arriva una bella notizia per la presentatrice Vanessa Incontrada che si trova ‘nel posto giusto’. Di cosa si tratta?

Vanessa Incontrada è una presentatrice, un’ex modella e un’attrice di origini spagnole naturalizzata italiana. È nata nel 1978 in Spagna, Barcellona, dove ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo come modella sin da giovane età. Si trasferisce poi a Milano nel 1996 dove continua a lavorare per marchi importanti come indossatrice e appare anche in diverse riviste di moda. In seguito a qualche pubblicità per la quale ha prestato il volto, esordisce nel 1998 in televisione come conduttrice per il programma Super.

La sua prima apparizione come attrice invece avviene nel 2003 quando viene notata e scelta da Pupi Avati per il suo film Il cuore altrove. Da qui in poi si dedica anche al mondo cinematografico, dato anche il fatto che la Incontrada all’epoca dell’esordio venne identificata come l’attrice emergente più ottima del momento. Il grande successo però arriva nel 2004, quando affianca il conduttore Claudio Bisio al programma Zelig Circus. Da qui in poi per l’attrice e conduttrice è tutto in discesa, tanto che qualche ora fa annuncia l’ultima bellissima novità…

La bellissima novità rivelata da Vanessa Incontrada, ecco di cosa si tratta

Vanessa Incontrada, attrice e presentatrice, ha annunciato qualche ora fa l’ultima novità riguardo la sua carriera nel mondo dello spettacolo. Vanessa si trova proprio ‘Nel posto giusto‘, protagonista del corto al fianco di Giorgio Panariello. Nel posto giusto è un cortometraggio girato a Follonica e diretto dalla regia di Siddhartha Prestinari. Le riprese inizieranno durante i prossimi giorni proprio nella città del golfo.

La trama del corto resta ancora segreta però sono note già le date e il luogo delle riprese, si svolgeranno fra il 22 gennaio e il 25 gennaio a Follonica, a Senzuno, interno dell’Ilva presso le zone del lungomare, quindi fra Piazza Guerrazzi e Piazza 25 aprile. L’intero cortometraggio è sostenuto e patrocinato dal Comune appunto di Follonica.

Vanessa Incontrada ha postato online una sua foto accompagnata da un brevissimo commento che annuncia il suo ritorno sul set come protagonista, riguardo il corto però non sì hanno troppe notizie. Resta tutto ancora molto riservato ma in occasione dell’inizio delle riprese qualche dettaglio in più relativo al progetto verrà sicuramente svelato. Per ora sappiamo solo che il Comune di Follonica ha accolto con tanto piacere e tanta soddisfazione il progetto di Prestinari, il sindaco entusiasta afferma che: