Michelle Bertolini, il look è strepitoso e da copiare: chic con un solo particolare

La bella Michelle Bertolini è riuscita a catturare l’attenzione del web con il suo ultimo look sfoggiato con eleganza sui social. Ignazio Boschetto non poteva rimanere indifferente.

L’amore tra Michelle Bertolini, ex Miss Venezuela, e Ignazio Boschetto, tenore del trio Il Volo, sembra quello che potremmo leggere su un romanzo di vecchia data. i due ragazzi hanno da poco reso ufficiale la loro relazione annunciando l’imminente grande passo. Il sogno romantico che tutte le donne vorrebbero vivere nella loro vita.

I due hanno iniziato la loro relazione sotto gli occhi attenti dei media e dei loro numerosi fan e per ora non sbagliano un colpo. Michelle, con il suo stile e la sua innegabile bellezza, ha già conquistato il pubblico internazionale vincendo il titolo di Miss Venezuela nel 2013. Ignazio, ovviamente, non è da meno: con la sua voce potente e le sue performance che hanno emozionato milioni di persone nel mondo. La notizia del loro fidanzamento ha lasciato di stucco ma ora i fan sono sempre più convinti che insieme i due formino una bella coppia.

Michelle Bertolini conquista tutti con il suo look chic: un particolare ha conquistato anche il suo Ignazio

Poche ore fa, Michelle Bertolini ha postato sul suo profilo Instagram uno shooting che ha catturato l’attenzione di tutti. Il dettaglio che ha maggiormente colpito è stato un capo d’abbigliamento specifico: un cappotto rosso di media lunghezza. Questo capo d’abbigliamento ha esaltato la sua silhouette, rendendola ancora più sensuale e chic. Il cappotto rosso, un colore da sempre simbolo di passione e forza, ha abbracciato le forme di Michelle in modo sublime, evidenziando la sua eleganza innata e il suo stile impeccabile.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michelle Bertolini (@michbertolini)

In uno degli scatti, si può notare la presenza di Ignazio Boschetto che le cinge la vita dolcemente: i due sembrano in posa per una copertina di un libro. Il commento di Ignazio alla foto – un dolce “Ti amo” – e la tenera risposta di Michelle che contraccambia in suoi sentimenti, hanno acceso i cuori dei loro follower che non potevano non notare il tenero scambio di dolcezza tra i due.

Vederli così innamorati e propensi verso sfide future insieme, trasmette un messaggio di amore che riscalda il cuore. Il loro imminente matrimonio è la ciliegina sulla torta ad una relazione che promette molto bene.

Non possiamo che sperare che presto i due forniranno interessanti dettagli riguardo le loro prossime nozze e che il progetto di una famiglia non sia poi così lontano anche se le agende di entrambi sono sempre pienissime. Sono all’apice del loro successo, ma non c’è mai un momento giusto per il progetto di una famiglia.