Mara Venier e Nicola una sfida continua, ferita anche da chi diceva di volerle bene

Condividi

Da ormai 23 anni la padrona di casa di Domenica In ha al suo fianco Nicola Carraro, e non potrebbe esserne più felice. Eppure, Mara Venier ha dovuto superare numerosi ostacoli per poter vivere il suo amore alla luce del sole. Questo è ciò che le è capitato.

La conduttrice veneziana non ha mai nascosto di aver sempre ritenuto l’incontro con il marito Nicola Carraro un vero “colpo di fortuna” per usare un eufemismo. I due oggi sono assieme quasi da un quarto di secolo, visto che si sono conosciuti nel 2000 grazie a amici comuni. E dire che inizialmente lei lo riteneva troppo snob per i suoi gusti.

Invece, 23 anni dopo, si amano ancora come il primo giorno, e Mara Venier ha confessato di sentirsi persa, senza il compagno, al quale si rivolge quando ha bisogno di consigli sia lavorativi che privati. Dal canto suo, l’imprenditore e ex produttore cinematografico ha rivelato con una buona dose di ironia che “Stare accanto a Mara è come avere la televisione senza pagare il canone”.

Eppure, come tante altre coppie, la loro vita assieme non è stata solo rose e fiori: Mara, in particolare, ha dovuto affrontare parecchi ostacoli e pregiudizi, anche da chi aveva più vicino, prima di poter coronare la sua favola e sposare nel 2006 l’uomo.

Mara Venier e Nicola Carraro: quando avevano tutti contro

Carraro è infatti nato e cresciuto in una famiglia altolocata, imparentata con i Rizzoli, a capo di un impero editoriale, e all’inizio non vedevano assolutamente bene la sua relazione con una donna dello showbiz, al punto che la conduttrice decise di prendere la situazione in mano e chiedere un colloquio con la madre di Nicola. “Guardi che io sto con suo figlio perché lo amo, non per altro” disse alla signora Carraro.

Non solo, ma anche gli amici del fidanzato non la ritenevano adatta, e evitavano di invitarla alle cene. La coppia, però, ha fatto fronte comune alle avversità, e alla fine è riuscita a convolare a nozze con una cerimonia officiata da Walter Veltroni nel 2006. “Sapevo che l’avrei sposata, non solo per il grande amore che nutro per lei, ma volevo anche ripagarla per alcune cose ingiuste subite” ha dichiarato in una intervista al Correre della Sera di qualche mese fa Nicola.

Ma come a volte capita anche alle coppie più rodate, la loro storia d’amore si sarebbe potuta concludere ben prima di finire con i fiori d’arancio: i due hanno ammesso infatti di aver attraversato una brutta crisi, durante una vacanza in Sardegna durante la quale non hanno mai smesso di litigare. Per fortuna, dopo pochi giorni l’allarme è rientrato, e da allora sono rimasti inseparabili.