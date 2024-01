Verissimo, Arianna Mihajlovic ospite in trasmissione domenica alle 16.30 su Canale 5

Condividi

Questa domenica Silvia Toffanin accoglierà nel suo salotto di Verissimo numerosi ospiti famosi. Tra loro anche Arianna Mihajlovic, vedova di Sinisa, scomparso nel 2022 a causa della leucemia, che ripercorrerà il grande amore con il calciatore serbo.

Domani e dopodomani andranno in onda le nuove puntate di Verissimo, il salotto di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. La co9nduttrice, tra i tanti, accoglierà anche Arianna Mihajlovic, vedova di Sinisa, allenatore del Bologna e ex calciatore di Inter e Milan, tra le tante. Purtroppo il campione è scomparso nel 2022 dopo una lotta di tre anni contro la leucemia che lo aveva colpito. La sua morte ha lasciato nel dolore la compagna, assieme a lui da più di 25 anni e madre dei suoi cinque figli.

Arianna Mihaijlovic ripercorrerà con la conduttrice le tappe del loro grande amore, sbocciato nella prima metà degli anni Novanta, e che li ha visti inseparabili fin dal loro primo incontro. Una favola purtroppo spezzata anzitempo dalla malattia, ma che l’ex showgirl continua a ricordare quasi quotidianamente sui social, pubblicando foto che la ritraggono assieme all’amato marito.

Un incontro emozionante e commovente, con Silvia che con tatto e delicatezza chiederà di ricordare a Arianna i momenti più speciali vissuti con il fuoriclasse bosniaco, scomparso nel dicembre del 2022 a soli 53 anni.

A Verissimo Arianna Mihaijlovic, vedova dell’indimenticabile Sinisa

Nata come Arianna Rapaccioni a Roma in una famiglia modesta, grazie alla sua grande bellezza inizia a lavorare come modella e showgirl agli inizi degli anni Novanta. Dopo aver lavorato come figurante e comparsa, riesce a ottenere un ruolo come valletta nel programma di Fabrizio Frizzi Luna Park. Risale proprio a quel periodo l’incontro con il calciatore, avvenuto in un ristorante della Capitale. È il 1995, e i due capiscono immediatamente di essere fatti l’uno per l’altra.

Dopo aver preso parte a un’edizione di Quelli che il calcio, Arianna si sposa nel 1996 con Sinisa, decidendo di lasciare il mondo dello spettacolo per dedicarsi alla famiglia, che inizia subito a allargarsi. Nel 1997 nasce Viktorija, seguita da Virginia l’anno successivo, Miroslav nel 2000, Dusan nel 2002 e infine Nicholas nel 2004.

La diagnosi della malattia è un duro colpo per la famiglia Mihaijlovic, ma durante i momenti più duri, Sinisa ha sempre potuto contare su Arianna, che gli è stata vicino, supportandolo e sostenendolo nella lotta che purtroppo alla fine si è rivelata fatale. E proprio lo stesso centrocampista, nel suo libro uscito nel 2020, l’ha ringraziata, usando parole forti e molto dolci nei suoi confronti: “Dopo oltre 25 anni di matrimonio e cinque figli so che le devo tutto: se non ci fosse stata lei accanto a me durante la mia battaglia contro la leucemia, non ce l’avrei fatta”.