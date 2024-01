Kate Middleton ricoverata alla London Clinic: dettagli e costi

Condividi

Il ricovero di Kate Middleton è finito sui giornali di tutto il mondo. La futura Regina è stata operata in una prestigiosa London Clinic martedì 16 gennaio. Una clinica davvero per pochi considerato quanto costo il ricovero.

C’è stata sin da subito, molta riservatezza intorno alla questione relativa alla salute di Kate Middleton. Non era chiaro nemmeno che tipo di operazione avesse fatto Kate. È emerso però, da alcune indiscrezioni, che Kate ha dovuto sottoporsi ad un’operazione all’addome.

Non poteva soggiornare in un ospedale qualunque la futura Regina. Per lei è stata scelta, infatti, la London Clinic che è noto per essere uno degli ospedali più esclusivi e all’avanguardia nel Regno Unito. La clinica è rinomata per la sua eccellenza nel campo medico e chirurgico. Offre, infatti, una vasta gamma di trattamenti e servizi di alta qualità. Ovviamente, la struttura è dotata di tecnologie avanzate e personale altamente qualificato, e garantisce, proprio per questo, un livello di cura di primo livello.

Quanto costa la London Clinc che ha operato Kate Middleton?

I costi per i trattamenti alla London Clinic variano in base alla natura e alla complessità dell’intervento. Kate Middleton per la sua salute di certo non bada a spese. Un intervento per tunnel carpale in questa esclusiva clinica, può costare circa 2.185 sterline, mentre per un’ernia il costo si aggira intorno alle 3.350 sterline. Il trattamento delle vene varicose, invece, ha un costo medio di 2.730 sterline. Oltre agli interventi chirurgici, la clinica offre servizi come esami clinici, test diagnostici, fisioterapia, e una sorveglianza continua dei pazienti, garantita 24 ore su 24 da un team di medici specialisti e personale ospedaliero.

Il fatto che il ricovero di Kate si sia prolungato così tanto ha favorito cattivi pensieri nei sudditi circa la salute della Principessa. Il Dr. Mike, noto nel campo per le denunce e le iniziative di sciopero del personale ospedaliero pubblico britannico, non poteva che criticare questo trattamento di riguardo per la Duchessa, confrontandolo con i tempi standard nel servizio sanitario nazionale. Le dichiarazione del medico hanno letteralmente diviso i sudditi: c’è chi non può dargli torto e chi, invece, ritiene che in questo momento sarebbe meglio evitare polemiche essendoci in gioco la vita di Kate.

Kensington Palace non ha ancora confermato il buon esito dell’operazione ufficialmente. Inoltre, nonostante le richieste, non sono stati divulgati dettagli specifici sul tipo di intervento subito da Kate. Da alcune indiscrezioni, pare che la Principessa sia stata sottoposta ad un’isterectomia, che comporterebbe l’impossibilità per la Principessa di avere ulteriori figli. Cosa strana considerato il fatto che Kate ha sempre sperato di allargare ancora la famglia contrariamente a quanto voluto da William. Ciò che è certo è che Kate resterà in convalescenza per circa tre mesi, quindi fino a Pasqua. L’intervento quindi non dev’essere stata una passeggiata.