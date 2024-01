Ciao Darwin 9 e Grande Fratello, Mediaset cambia programmazione: il motivo

Condividi

Mediaset ha cambiato la programmazione di due programmi molto importanti che attualmente stiamo vedendo nel palinsesto, parliamo del Grande Fratello e di Ciao Darwin.

Come mai questo cambiamento, che succede? I programmi in questione sono davvero seguitissimi, anche se nell’ultimo periodo c’è stato un po’ un deficit degli ascolti per quello condotto da Alfonso Signorini, per motivazioni poco chiare. Buoni invece i numeri di Ciao Darwin, lo show dove Paolo Bonolis propone una sorta di selezione naturale dove a vincere è la categoria “più forte”. Questo ha ripreso poco prima delle feste natalizie ma ha subito già uno stop a causa appunto del Natale, per riprendere dopo la Befana. Ora il secondo stop per un’altra settimana.

Il reality che si gira a Cinecittà invece verrà semplicemente spostato di un giorno.

Cambio di programma per Mediaset: Ciao Darwin e Grande Fratello spostati

Il Grande Fratello e Ciao Darwin sono due colossi di Mediaset e sono seguiti da molte persone. Per questo sta facendo discutere il cambio di programma dell’azienda, che ha deciso di spostare entrambe le trasmissioni.

Il reality non andrà in onda lunedì 22 gennaio ma il giorno dopo, invece Ciao Darwin non andrà in onda stasera, 19 gennaio, ma lo ritroveremo direttamente venerdì prossimo. Come mai questo slittamento di programmazione? Niente paura, è solo un decisione temporanea per mettere in onda in chiaro la Supercoppa Italiana, il primo trofeo della stagione calcistica 2023/24.

Mediaset trasmetterà tre partite su Canale 5 e su Italia 1. Questo appuntamento è attesissimo dagli appassionati di calcio, che di certo non piangeranno per lo spostamento delle altre due trasmissioni.

Il primo di questi appuntamenti c’è stato ieri, infatti alle 20 su Italia 1 si è disputata la semifinale Napoli – Fiorentina. Oggi è prevista la seconda semifinale che vedrà giocare Inter contro Lazio, alle 20 su Canale 5. Di certo Bonolis non sarà rattristato del mancato appuntamento di Ciao Darwin, anzi da sfegatato interista qual è seguirà di certo la sua squadra, così come lo abbiamo visto seguire con interesse le puntate del noto show insieme all’amico Luca Laurenti.

Poi, lunedì ci sarà la finale fra le due vincitrici, quindi fra il Napoli che ha battuto la Fiorentina per 3 a 0, e la vincitrice di stasera. Anche l’appuntamento di lunedì 22 andrà in onda alle 20 su Canale 5. Da qui appunto lo slittamento del Grande Fratello a martedì. Il reality è arrivato alla 32esima puntata, in una fase molto delicata in cui si sente sempre di più l’arrivo delle battute finali, d’altronde manca poco più di un mese a decretare il vincitore di questa lunga edizione.

Le dinamiche all’interno della casa entrano sempre più nel vivo, ma i telespettatori dovranno aspettare un giorno in più per vedere cosa accadrà fra gli inquilini, alcuni dei quali hanno ricevuto una bella sorpresa proprio per festeggiare i primi 4 mesi dall’inizio di questa edizione.

Rimangono invariati invece il resto dei programmi, ovvero Avanti un Altro!, il Tg5 e Striscia la Notizia, poiché gli orari sono compatibili con i vari incontri.