Michelle Hunziker, le prove di ballo hanno un intoppo: piccolo incidente per la conduttrice

I fan non possono fare a meno di seguire la sua avventurosa routine sui social: Michelle Hunziker è spesso protagonista di momenti molto spassosi che divertano tantissimi i fan.

Negli anni, Michelle Hunziker ha saputo conquistare il cuore degli italiani non solo per la sua bellezza invidiabile ma anche e soprattutto per la sua spassosissima personalità. La svizzera, ormai di adozione italiana, inizia il suo percorso nel mondo dello spettacolo come modella, per poi approdare in Italia, dove la sua carriera televisiva ha preso il volo nel mondo della televisione. Michelle ha fatto tanta strada fino a diventare una delle figure più amate della TV oggi.

La sua carriera inizia nei primi anni ’90, e da allora Michelle ha condotto numerosi programmi di successo. Tra questi, “Striscia la Notizia” e “Zelig”: in questi show non ha messo in mostra solo il suo fascino, ma anche e soprattutto il suo lato comico e una naturale propensione per la conduzione. La sua versatilità l’ha vista protagonista anche in altre trasmissioni di rilievo, consolidando la sua immagine di conduttrice eclettica e capace di adattarsi a diversi format televisivi.

Piccolo incidente durante le prove di ballo per Michelle Hunziker

Di certo, a farsi amare soprattutto dai suoi fan più giovane, è stata la sua costante presenza sui social in particolare su Instagram. Michelle Hunziker non ha mai avuto paura di mostrarsi in momenti divertenti, quando diventa protagonista di gaffe che i suoi fan apprezzano tantissimo. Un esempio recente è il post in cui l’abbiamo vista cimentarsi in prove di ballo. La sua spontaneità e il suo essere genuina emergono in questi momenti, dove non teme di apparire goffa o meno perfetta.

In una delle sue storie recenti, Michelle ha condiviso con i suoi follower un piccolo incidente durante delle prove di ballo. Mentre ballava, ha perso una scarpa, esclamando con un “No vabbè” che esprime tutta la sua frustrazione in maniera simpatica e genuina. I suoi fan amano vederla così naturale non tutti sono capaci di ridere di se stessi e soprattutto di condividere momenti di vita quotidiana senza filtri.

Anche Aurora Ramazzotti, sua figlia, è un po’ come lei. Non ha mai evitato di raccontare le sue fisse e i suoi problemi, comuni a molte donne della sua età. L’umorismo è un’arma di famiglia che entrambe sanno usare con misura anche se in passato Michelle è stata messa alla gogna per un gesto tacciato come ‘razzista’: Michelle a Striscia La Notizia fece una simpatica imitazione di una persona cinese, con Gerry Scotti. Alcuni ritennero questo suo gesto di cattivo gusto ma la conduttrice ha più volte spiegato di non aver voluto offendere nessuno e che la sua stessa famiglia ha lontani origini asiatiche.