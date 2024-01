Cristina Scuccia, prima volta insieme ai fan: “E’ stato bellissimo”, l’ex suora piacevolmente sorpresa

Condividi

La coach di Io Canto Generation condivide con i suoi fan la gioia per una prima esperienza. Cristina Scuccia è rimasta sorpresa e anche entusiasta e non ha nascosto le sue emozioni, aggiungendo di aver trovato il tutto “bellissimo”. Di cosa si tratta?

Lo scorso dicembre è terminata la nuova edizione di Io Canto Generation, che per la prima volta ha visto tra i suoi coach anche l’ex religiosa. Cristina Scuccia, dopo aver lasciato definitivamente i voti, ormai dall’anno scorso ha intrapreso una carriera nel mondo dello spettacolo, e ha già preso parte a numerosi programmi molto noti di Mediaset.

Nata a Vittoria in Sicilia nel 1988, da sempre attratta dal canto, a soli 19 anni interpreta Suor Rosa, fondatrice delle Suore Orsoline della Sacra Famiglia in Il coraggio di amare, musical del 2007. In seguito entra nella Star Rose Academy di Roma, iniziando gli studi di canto. Nel 2009, tuttavia, riceve la “chiamata” e inizia il postulato, trasferendosi anche in Brasile e prendendo i voti nel 2012, diventando proprio una suora orsolina con il nome di Suor Cristina.

Finisce sotto i riflettori nel 2014, quando prende parte a The Voice of Italy, entrando nella squadra di J-Ax e vincendo l’edizione di quell’anno. In seguito alla vittoria partecipa a numerose trasmissioni tv, come il Today Show a New York e Il concerto di Natale in Vaticano, sempre nel 2014. Dal 2015 al 2017 entra quindi nel cast del musical Sister Act, e due anni dopo è tra i concorrenti di Ballando con le Stelle.

Cristina Scuccia entusiasta della nuova esperienza: “È stato bellissimo”

Alla fine del 2022 stupisce infine tutti quando appare come ospite a Verissimo da Silvia Toffanin, in abiti civili, annunciando di aver rinunciato ai voti per cambiare vita e concentrarsi sulla sua carriera musicale. Naturalmente è subito molto richiesta da Rai e Mediaset, ma decide di accettare l’invito a far parte del cast della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, anche se si classificherà alla fine solo sesta.

Da quel momento Cristina ha iniziato a essere più presente sui social come Instagram e TikTok, e proprio sul primo, poche ore fa, ha tenuto la sua vera, prima diretta con i fan. “È stata bellissima questa prima diretta insieme. Io sono già in modalità pigiama e pronta per preparare la cena. Grazie di cuore e buona cena a voi” ha scritto Scuccia in una sua Storia IG per ringraziare tutte le persone che si sono collegate con lei e che le hanno fatto vivere questa prima esperienza.

Ora che gli impegni con Io Canto Generation sono finiti, molti si domandano dove apparirà Cristina a breve, visto che ormai l’ex suora è a tutti gli effetti un personaggio televisivo, e in molti, a quanto pare farebbero carte false per averla nelle loro trasmissioni. Si accettano scommesse.