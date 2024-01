Al Bano e la gaffe su Giulia Cecchettin diventa un caso social: per molti è ‘gravissimo’

Condividi

Ha scatenato la bufera l’intervento di Al Bano a È sempre Cartabianca, dove è stato ospite e dove ha rilasciato delle dichiarazioni che hanno scatenato delle polemiche.

Mentre la conduttrice Bianca Berlinguer chiedeva al cantante di Cellino San Marco alcune impressioni sul caso di Giulia Cecchettin, lui ha fatto qualcosa che assolutamente non è piaciuto al pubblico, così è iniziato il tam tam sui social e ci si chiede come sia potuto succedere proprio a un grande artista come lui.

Ricordiamo tutti il tragico femminicidio della giovane Giulia, per mano del suo ex fidanzato che non accettava il termine della relazione. Tuttavia, Al Bano non ha avuto, secondo molti, abbastanza rispetto per questa cosa.

La gaffe di Al Bano su Giulia Cecchettin

Al Bano sta diventando sempre di più una star dei social, specialmente grazie alla compagna Loredana e alla figlia Jasmine, che con lui condividono momenti esilaranti in cui si canta e si balla. Una bella famiglia di cui stiamo parlando molto in questo momento perché la primogenita dei due sta davvero spaccando come cantante e ballerina, raccogliendo al meglio l’eredità dei genitori.

Però inevitabilmente ci sono anche delle critiche intorno alle loro figure e in queste ore ne stanno piovendo tante verso il cantane di Cellino San Marco perché ha rilasciato un’intervista molto particolare nello studio di Bianca Berlinguer, del programma È sempre Cartabianca.

L’artista è stato il grande protagonista della puntata del 9 gennaio scorso ma un suo intervento ha gelato il pubblico in studio e immaginiamo, anche quello a casa. C’è stato un momento in particolare in cui tanti sono rimasti allibiti, infatti la Berlinguer ha voluto parlare del caso di Giulia Cecchettin e delle ultime dichiarazioni rilasciate dal padre Gino, tuttavia il cantante è rimasto spiazzato e senza parole.

Al Bano ha affermato di non sapere nulla di questa storia e lo ha fatto capire non solo nel corso della puntata ma anche successivamente, ai microfoni di Fanpage: “Io non sapevo di cosa stesse parlando Bianca Berlinguer quando faceva riferimento a Giulia Cecchettin. Non mi sono informato nemmeno dopo, non ho tempo nemmeno di farlo su me stesso, figuriamoci sul resto”.

Una questione che ha sollevato una bufera sul web e ci si chiede come sia possibile che un personaggio dello spettacolo del suo calibro, non sia a conoscenza di un fatto che ha fatto scalpore e di cui si è parlato tantissimo. Al Bano ha chiarito che la sua carriera si sta svolgendo più all’estero che in Italia e alla domanda incredula di chi lo ha intervistato, ha risposto: “Non sono a conoscenza di questo femminicidio e non vedo cosa ci sia da sorprendersi. Sto poco in Italia. Ora mi stanno attaccando per questo ma io questi ultimi mesi li ho passati in Mongolia, a Riga, in Australia. Dopo mesi ora sono nella mia casa in Puglia. Non ho mai letto questa storia e non ho tempo per farlo ora”.

Mancanza di tatto e di rispetto? La maggior parte delle persone dice di sì. Il cantante però sembra più interessato al discorso sanremese, infatti non è stato scelto nella rosa dei concorrenti e non andrà nemmeno come ospite, cose che – dice – non lo avrebbero scalfito, anche se però con una leggera amarezza ammette: “Ci sono già stato come ospite, tutt’altra cosa è partecipare davvero”.