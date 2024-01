Pier Silvio Berlusconi ha una grande passione, dal suo aspetto si nota subito

Condividi

Anche i personaggi famosi hanno delle passioni oltre al proprio lavoro. Pier Silvio Berlusconi, per esempio, ne nasconde una che qualche occhio più attento avrà potuto sicuramente intuire dalla sua forma fisica.

Poche storie d’amore nate nel mondo dello spettacolo sembrano vere. Quella nata tra Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin è però sembrata sin da subito una favola. Di recente, è tornata a circolare la voce sulle possibile nozze tra i due che ormai sono da anni una coppia e condividono anche due figli. ,

Nonostante le voci persistenti però sulla loro possibile unione legale, non ci sono conferme ufficiali di un matrimonio imminente tra Pier Silvio e la popolare conduttrice televisiva veneta. Tutti i rumors sulle loro nozze sono nati da un presunto impegno preso con il padre, Silvio Berlusconi, che Pier Silvio avrebbe preso poco prima della scomparsa dell’ex Presidente del Consiglio.

Tali voci però si sono dimostrate del tutto infondate. Dal canto suo, Silvia Toffanin, pubblicamente non ha mai espresso entusiasmo per l’idea del matrimonio. In alcune interviste, ha sempre ribadito la sua posizione: la conduttrice di Verissimo preferisce una relazione basata sulla scelta quotidiana piuttosto che su obblighi formali. Di certo, alla base del loro rapporto che dura ormai da anni c’è tanto rispetto, soprattutto per le passioni dell’una e dell’altro.

Pier Silvio Berlusconi, sapete qual è la sua grande passione?

Sapete per esempio qual è la passione a cui Pier Silvio Berlusconi non può rinunciare? Negli ultimi tempi però pare che il figlio dell’ex Presidente del Monza abbia un hobby che gli riempie le giornate. Qualcuno riuscirà di certo ad intuire di cosa si tratta anche solo guadando Pier Silvio e la sua invidiabile forma fisica. In realtà si tratta di un Hobby che Pier Silvio coltivava anche prima che Silvia entrasse nella sua vita.

Non tutti che in passato, prima di Silvia, il Presidente di Mediaset è stato sposato in passato con Emanuela Mussida, ex modella, dalla quale ha avuto una figlia, Vittoria Lucrezia. Dopo la separazione, con la donna ha cercato sempre di mantenere un rapporto amichevole proprio per il bene della figlia. Dalla relazione con Silvia però sono nati altri due figli: Lorenzo Mattia e Sofia Valentina. La famiglia Berlusconi – Toffanin vive a Portofino per proteggere nel miglior modo possibile la privacy dei loro figli.

Come abbiamo precedentemente accennato, Pier Silvio ha una passione che è facile intuire dal suo aspetto fisico. Si tratta della passione per lo sport e la palestra. Negli ultimi anni, Pier Silvio si è infatti innamorato della boxe che pratica spesso anche con suo figlio. Insomma, l’equilibrio di coppia si deve anche a passioni individuali come questa a cui nessuno dei due ha intenzione di rinunciare.