“Mi è saltato addosso”, Giovanna e la verità che scotta: la reazione di Amadeus

Condividi

Una coppia molto unita quella formata da Amadeus e Giovanna Civitillo. Nessuno pensava che l’amore tra i due sarebbe durato tutti questi anni. Ma, a quanto pare, i due hanno dimostrato di provare un sentimento sincero e profondo l’una per l’altro.

Ma come si sono conosciuti Amadeus e Giovanna Civitillo? Col tempo la curiosità sui due coniugi è cresciuta sempre di più. Ama diventava sempre più popolare e la gente si affeziona subito a chi è sempre in TV. Anche Giovanna, poco a poco, è diventata un volto familiare. Un amore, quindi, il loro che è sopravvissuto alle malelingue che nel mondo dello spettacolo possono essere piuttosto taglienti.

Amadeus e Giovanna Civitillo, com’è avvenuto il loro primo incontro

Ormai siamo abituati a vederli insieme. Negli spot, nei programmi che lo permettono: Amadeus e Giovanna Civitillo sono inseparabili. Non tutti sanno però com’è avvenuto il loro primo incontro. La loro relazione dura ormai da 20 anni e si sono visti per la prima volta proprio all’Eredità, dove una giovanissima Giovanna iniziava la carriera da ballerina e showgirl. Giovanna era quindi una di quelle che sono finite per diventare le ‘prof’ del programma. Amadeus non è mai stato molto social. Per questo, fino ad un anno fa, i due condividevano un profilo insieme, di coppia. Durante il Festival però Ama ha aperto il suo profilo personale con l’aiuto della regina dei social Chiara Ferragni.

Adesso Ama prova ad essere più attivo sui social condividendo foto di quando è sul set, a lavoro e più raramente in privato. Il conduttore è da sempre molto riservato. In una recente intervista a Domenica In, Giovanna ha raccontato i dettagli di com’è avvenuto, tra loro, il primo approccio non professionale. Dopo L’Eredità, i due sono diventati inseparabili, diventando anche genitori di un maschietto, José Alberto, nel 2009 e nello stesso anno si sono sposati con rito civile. Ama, in realtà, si è sposato con Giovanna per la seconda volta. Dall’ex moglie ha anche avuto una figlia, Alice Vittoria, nata nel 1997.

Giovanna ha rivelato che quello di Ama è stato un corteggiamento lento ma intenso. Aveva capito che i sentimenti del conduttori erano profondi dei suoi confronti, ma all’inizio ha fatto finta di niente. Solo quando ha realizzato che nella sua vita diventava sempre più importante e che non vedeva l’ora di andare a lavoro per vederlo, Giovanna ha capito che era amore. Il conduttore ha scelto un approccio indiretto: si è dichiarato con un bigliettino, che le ha fatto consegnare da un suo assistente. Nel biglietto, Ama le chiedeva se volesse uscire insieme per un caffè:

“Abbiamo preso questo caffè e poi mi sono ritrovata in macchina con lui che mi è saltato addosso, ma sempre con eleganza”

Ciò nonostante, il bacio non c’è stato ma è stato proprio quello l’inizio ufficiale del loro rapporto. Amadeus è molto divertito da questa piccola confessione intima ed ogni volta che ricorda il loro primo incontro scoppia a ridere.