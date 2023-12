Ivana Spagna a La Volta Buona: “Tutto quello che mi dicono si avvera”

Condividi

l’indimenticabile interprete di Call Me è stata tra gli ospiti d’onore della puntata odierna di La Volta Buona. Caterina Balivo ha accolto in studio Ivana Spagna con grande entusiasmo e assieme all’artista ha ripercorso la sua carriera.

Alzi la mano chi, almeno una volta, non ha intonato il leggendario ritornello di Easy Lady o Call Me almeno una volta. Due tra le canzoni simbolo degli anni Ottanta italiani, erano onnipresenti nei bar e sulle spiagge in quel decennio. Loro interprete, una vulcanica cantante dai capelli biondo platino sparati in aria, che nonostante fosse italianissima, aveva preferito interpretare i brani in lingua inglese.

Parliamo naturalmente di Ivana Spagna, artista di grande successo che avrebbe in seguito abbandonato la lingua anglosassone, dedicandosi ad altri pezzi in italiano entrati nella storia della musica del Paese. Nata nel 1954 in un paesino veneto, l’artista muove i primi passi ancora adolescente, ma sarà solo nel 1986 che trova il successo con Easy Lady, brano che scale le classifiche anche internazionali. Oggi Spagna è intervenuta a La Volta Buona, programma condotto su Rai1 da Caterina Balivo, e si è divertita a raccontare qualche aneddoto della sua lunga carriera.

A La Volta Buona arriva Spagna: “Non pensavo di arrivarci”

Ormai ritenuta una delle cantanti più amate del panorama musicale italiano, Ivana tra quattro giorni spegnerà 69 candeline, e ha approfittato dell’invito di Caterina per riflettere e ripercorrere alcune tappe della sua straordinaria vita, parlando anche del suo ultimo progetto uscito il giugno scorso e che segna un ritorno, se vogliamo, alle origini: Crazy for the Disco Dance, prodotto con gli In Da Club. Questo è ciò che ha raccontato alla padrona di casa del programma.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ivana Spagna (@ivanaspagnaofficial)

Caterina ha introdotto la cantante sulle note di Easy Lady, ricordando come il singolo abbia venduto ai tempi 2 milioni di copie. “Non pensavo di arrivare a 69 anni, visto che i miei se ne sono andati poverini a 66 e 68 anni. Ringrazio Dio” ha esclamato l’artista, prima di guardare un video dedicato al suo periodo nei rampanti anni Ottanta.

“Mio padre era molto orgoglioso di me: inizialmente aveva un caseificio, poi per vicissitudini è diventato un operaio proprio in quel caseificio. Lui ha rivelato che ha pensato di farla finita ma non averlo fatto per l’amore verso la famiglia” ha svelato Ivana guardando la foto del padre, da Balivo descritto come “Bellissimo, come un attore”.

La famiglia di Spagna ha passato momenti molto difficili, durante i quali non avevano nemmeno i soldi per mangiare, ma ha avuto la soddisfazione di vedere assistere al suo successo da parte del padre. “Mi mancano i miei genitori, ma sono sempre con me. Incontro mia madre nei sogni: cinque mesi fa ho sognato mia madre che mi diceva: “Attenta perché venerdì sarà un frontale”. Quella settimana esco fuori per delle commissioni, arriva una bomba d’acqua: una signora che era rimasta bloccata, parte, e ho avuto un incidente proprio con lei. tutto quello che mi dicono in sogno si avvera” ha spiegato a una sorpresa Caterina.