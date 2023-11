Marta Fascina, la vita prosegue senza Silvio: cosa fa ora

Condividi

Marta Fascina, ultima compagna di Silvio Berlusconi, prosegue la sua vita dentro e fuori dal Parlamento. Ancora in lutto, si dice decisa a proseguire con il lavoro.

L’abbiamo vista in lacrime durante i funerali del compagno Silvio Berlusconi, vicina ai figli e ai familiari del Cavaliere. Oggi Marta Fascina è risoluta a proseguire il suo lavoro di deputata azzurra, sebbene ammette di essere ancora in lutto.

Ha annunciato al Corriere della Sera il suo ritorno in Parlamento già da alcuni giorni, dopo le numerose richieste di Paolo Berlusconi e altri colleghi che la rivogliono, spronandola così anche a uscire da quel guscio che si è creata e in cui da sola vuole elaborare il terribile lutto evidentemente molto pesante anche a mesi di distanza.

La vita di Marta Fascina dopo la morte di Berlusconi

Ha scatenato molte critiche la relazione fra Marta Fascina e Silvio Berlusconi, a causa della differenza di età. Tanti giudicavano addirittura false le sue lacrime in chiesa e molti che però hanno creduto che avesse un secondo fine, si sono dovuti ricredere di fronte al bene che la famiglia del Cavaliere vuole alla ragazza, tanto da accoglierla in prima fila durante i funerali, al fianco dei figli.

Anche Paolo Berlusconi nutre molto affetto e stima per lei, a tal punto che più volte le ha chiesto di tornare in Parlamento. E lei ha accolto finalmente questo invito, parlando in un’intervista proprio del rapporto con Paolo.

“Mi vuole bene ed è preoccupato per me. So di avere grandi responsabilità nei confronti degli italiani che mi hanno votato e non voglio deluderli. Tornerò alla Camera per onorare il mio impegno, specialmente in vista della legge di Bilancio, al momento la più importante”.

E proprio rimanendo in tema di politica, inevitabilmente ha avuto un pensiero per Berlusconi, indicato come la persona che l’ha avvicinata a questo mondo. “Senza di lui non esisterebbe il centrodestra italiano, grazie al suo impegno la nostra coalizione è forte e io porterò avanti la sua visione del mondo e della società”.

Molte malelingue continuano a sostenere che Marta Fascina non ha avuto una buona influenza su Silvio Berlusconi. Lei si difende dicendo che quest’ultimo ascoltava tutti con umiltà ma poi decideva in autonomia il da farsi e chi lo conosce bene lo sa perfettamente.

“È una notizia così ridicola che non meriterebbe nemmeno di essere smentita. Chi getta fango sul partito e su Silvio fa un disonore a tutta la politica. È stato un grande leader, un capo di governo esemplare che negli anni Novanta ha impedito ai comunisti di arrivare al potere. Ha dedicato la sua vita alla politica e io farò lo stesso, ricalcando le sue orme”.

Così Marta Fascina ha esposto il suo parere, chiarendo che la sua vita da esponente del centrodestra non è di certo finita e anche di fronte al lutto, la sua reazione decisa appare ben chiara da queste parole.