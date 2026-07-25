Sicurezza su Telegram: come proteggere account, chat e dati personali

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Telegram è una delle applicazioni di messaggistica più utilizzate al mondo grazie alla sua velocità, alle numerose funzioni disponibili e alla possibilità di creare grandi gruppi, canali e comunità. Proprio questa apertura, però, può trasformare la piattaforma in un ambiente dove prestare attenzione: tra contatti sconosciuti, truffe, link sospetti e impostazioni poco conosciute, il rischio di esporsi a problemi di sicurezza è concreto.

Proteggere il proprio account Telegram non significa rinunciare alle sue funzionalità, ma imparare a utilizzare correttamente gli strumenti messi a disposizione dall’app. Dopo aver parlato dei pericoli nascosti su Whatsapp, oggi scopriamo come restare al sicuro su Telegram.

Attivare la verifica in due passaggi per proteggere l’account

Uno dei primi accorgimenti da adottare su Telegram è l’attivazione della verifica in due passaggi. Questa funzione aggiunge una password aggiuntiva oltre al codice ricevuto via SMS o tramite l’app quando si effettua l’accesso da un nuovo dispositivo.

In questo modo, anche nel caso in cui qualcuno riuscisse a ottenere il codice di accesso, non potrebbe entrare nell’account senza conoscere la seconda password. È consigliabile scegliere una password unica, diversa da quelle utilizzate per altri servizi online, e associare un indirizzo email di recupero sicuro.

Un altro elemento importante è controllare periodicamente la sezione dedicata alle sessioni attive. Telegram permette di vedere tutti i dispositivi collegati all’account e di terminare eventuali accessi sospetti.

Usare correttamente le impostazioni della privacy

Telegram offre numerose opzioni per decidere chi può vedere le proprie informazioni personali. Molti utenti lasciano le impostazioni predefinite senza sapere che alcuni dati possono essere visibili a un numero elevato di persone.

Tra le impostazioni più importanti da controllare ci sono:

● Numero di telefono: è consigliabile limitarne la visualizzazione ai soli contatti o impedirla completamente.

● Ultimo accesso e stato online: può essere nascosto o mostrato solo a determinate persone.

● Foto profilo: meglio evitare che sia visibile pubblicamente se si desidera ridurre il rischio di furti d’identità.

● Inviti a gruppi e canali: è utile consentire solo ai propri contatti di aggiungerci automaticamente.

Anche la sincronizzazione della rubrica va gestita con attenzione, soprattutto se si utilizza Telegram su dispositivi condivisi.

Servizi e bot Telegram: quali rischi considerare

I bot Telegram forniscono numerosi servizi e possono essere molto utili ricevere informazioni o gestire attività nei gruppi. Tuttavia, non tutti i bot sono affidabili.

Esistono bot di intrattenimento digitale che spesso è meglio evitare, preferendo piattaforme ufficiali e regolamentate come NetBet.it. In generale, è sempre necessario verificare la reputazione di un bot prima di utilizzarlo.

Inoltre, occorre prestare attenzione alle autorizzazioni concesse ai bot, poiché possono incidere sull’esperienza e sulla sicurezza complessiva del servizio.

Contatti, gruppi e canali Telegram da evitare

Telegram ospita milioni di gruppi e canali su qualsiasi argomento, ma non tutti sono affidabili. Bisogna prestare particolare attenzione a contatti sconosciuti che inviano messaggi improvvisi, soprattutto se promettono guadagni facili, investimenti sicuri o offerte troppo vantaggiose.

Sono frequenti tentativi di truffa legati a:

● investimenti in criptovalute con rendimenti garantiti;

● falsi supporti tecnici che chiedono codici di accesso;

● account che imitano aziende o personaggi famosi;

● vendita di prodotti a prezzi irrealistici;

● richieste di denaro urgente da parte di presunti amici o conoscenti.

Nei gruppi pubblici è consigliabile evitare di condividere informazioni come indirizzo di casa, dati personali, documenti, informazioni bancarie o dettagli sul proprio lavoro.

Attenzione ai link e ai file ricevuti su Telegram

Come avviene per email e social network, anche Telegram viene utilizzato per diffondere link malevoli e tentativi di phishing. Un messaggio che invita a cliccare su un collegamento per ricevere un premio, verificare l’account o sbloccare un servizio dovrebbe essere considerato sospetto.

Prima di aprire un link è importante verificare:

● chi lo ha inviato;

● il dominio del sito indicato;

● eventuali errori grammaticali o messaggi scritti in modo insolito;

● richieste di inserire password, codici o dati della carta.

Anche i file ricevuti da sconosciuti possono rappresentare un rischio, soprattutto se invitano a installare applicazioni o programmi esterni.

Telegram può essere uno strumento sicuro e affidabile se utilizzato con consapevolezza. Le principali minacce non derivano dall’applicazione in sé, ma dai comportamenti degli utenti: password deboli, contatti sconosciuti, link sospetti e condivisione eccessiva di informazioni personali.

Configurare correttamente la privacy, attivare la verifica in due passaggi e imparare a riconoscere truffe e tentativi di phishing sono passi fondamentali per proteggere il proprio account e comunicare in modo più sicuro.