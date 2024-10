Benedetta Rossi vende a Mondadori e rivela il momento in cui ha deciso di cambiare: “Ero sovrappensiero”

Condividi

Si è ufficializzata la vendita del 51% della società di Benedetta Rossi a Mondadori per una cifra monstre. La protagonista di Fatto in casa per voi ha spiegato a La Stampa i motivi della sua scelta, rivelando anche il momento esatto in cui ha capito di dover cambiare tutto, e come era immaginabile, ha a che fare con il cibo.

Se ne parlava da settimane e alla fine è arrivata la conferma ufficiale della vendita del 51% della società di Benedetta Rossi al Gruppo Mondadori. Una scelta presa dalla food blogger assieme al marito e socio Marco Gentili, al suo fianco lavorativamente ormai da anni. La protagonista del brand Fatto in casa per voi, tra le trasmissioni più seguite di Food Network e Real Time, ha spiegato cosa li ha spinti a prendere tale decisione nel corso di una chiacchierata con il quotidiano torinese.

Marchigiana doc, 51 anni, Benedetta Rossi è oggi tra le food blogger più note del nostro Paese, iniziando la sua carriera nella cucina dell’agriturismo di famiglia, passando poi ai video su Youtube verso la fine degli anni Duemila. Dopo aver pubblicato due volumi di ricette per Mondadori, nel 2018 inizia a condurre in tv il programma culinario Fatto in casa per voi, che diventa subito uno dei più seguiti dagli appassionati di cucina, dando il via al suo impero. Oggi la società di Benedetta fattura più di 4,5 milioni di euro all’anno.

Mondadori acquista il 51% della società di Benedetta Rossi: i motivi dietro alla sua scelta

Mondadori si è aggiudicata il 51% della Waimea Srl di Benedetta Rossi per l’incredibile cifra di 6,9 milioni di euro, ma a quanto pare per la food blogger e il marito non si è trattata di una scelta prettamente economica. Rossi l’ha spiegato a La Stampa, apparendo quasi sollevata: “Ci siamo resi conto che ciò che avevamo creato era diventato troppo grande per noi, per le nostre competenze. Ci stavamo trasformando in manager perdendo la passione, il punto da cui siamo partiti”.

Benedetta e Marco, nonostante il successo professionale e economico, sono rimasti con i piedi per terra, preferendo rimanere nelle loro Marche, a due passi da amici e parenti, in una casa con orto e giardino a due passi dal mare, con Rossi che ha spiegato il momento esatto in cui si è resa conto che doveva cambiare registro: “Gli ultimi tre anni sono stati faticosissimi, sono arrivata a sbagliare un piatto semplice come il purè perché ero sovrappensiero. La collaborazione con il Gruppo Mondadori dal punto di vista editoriale ha fatto sì che la scelta fosse quasi naturale”. E assicura che, ora, tornerà finalmente a essere di nuovo se stessa, con maggiore tempo da dedicare allo studio e alla preparazione delle sue seguitissime ricette.