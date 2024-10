Stefano de Martino rimasto senza parole di fronte alle due nuove concorrenti di Affari tuoi

Condividi

In occasione della puntata di lunedì 20 settembre, Stefano de Martino ha annunciato la presenza di due gemelle il cui compito è quello di rappresentare la Basilicata.

Durante la puntata del 30 settembre di Affari tuoi abbiamo visto giocare Alessia da Pescara dopo essere stata presente come pacchista per ben 32 puntate. Insieme a lei il padre Alesio il quale ha confessato che al momento della registrazione del suo nome all’anagrafe c’è stato un errore e quindi il suo nome è stato scritto con una s in meno. Ed è proprio all’inizio della puntata che Stefano de Martino rivela una doppia new entry, ossia due gemelle pronte a rappresentare la Basilicata. Dinanzi al conduttore, la concorrente che lavora come insegnante di tennis e che ha alle spalle una carriera da giocatrice anche se poi ha dovuto mettere da parte questo sogno per via di un problema alla schiena.

Le tue nuove concorrenti per la Basilicata ad Affari tuoi

Durante la puntata Alessia, dopo aver eliminato due pacchi blu, si è vista a sfumare duecentomila euro. Il padre non è chissà quanto più fortunato di lei al punto che anche il pacco al cui interno era presente la cifra di €300.000 svanisce molto in fretta.

Le chiamate dei pacchi seguenti sembrano essere molto incoraggianti anche se il loro umore viene migliorato da Tony il quale si lancia in un balletto esilarante. In seguito durante la puntata non mancano riferimenti e frasi al tennis mentre in seguito restano in gioco più pacchi blu che rossi al cui interno sono presenti 30 mila,75 mila e 50mila euro i quali però vengono eliminati uno dopo l’altro.

In seguito Alessia decide di cambiare il pacco 4 con il 17, una decisione che risulta essere vincente in quanto nella scatola che aveva poco prima dove i suoi mani vi era la cifra di €0. Dopo aver visto sfumare anche il pacco con €100.000, Alessia inizia a rassegnarsi anche se mostra molto riconoscenza “Ringrazio i miei amici pacchisti. Sono fortunata in altro, ho la mia famiglia, la salute e questo è un gioco”.

Durante la puntata aveva evitato volutamente di chiamare il numero 20, il pacco conservato proprio dalle due new entry della Basilicata. È stata proprio lei infatti a confessare: “Mi piace il numero. Sono due bellissime ragazze ma mi fanno un po’ paura”.

In seguito i concorrenti vanno alla regione fortunata anche se adesso non riesce a indovinare al primo colpo e il montepremi si dimezza a €100000. In seguito per €50.000 deve scoprire se la regione fortunata risulta essere il Trentino Alto Adige che la concorrente aveva scelto purtroppo però anche questa volta ha dato risposta errata in quanto la regione giusta era l’Emilia Romagna.