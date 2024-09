Grande Fratello, chi è Iago Garcia: dal Segreto alla casa del reality show

Condividi

Tra i concorrenti del Grande Fratello c’è anche Iago Garcia, attore spagnolo famoso per essere stato uno dei protagonisti della soap opera di successo Il Segreto. Entrato nel corso della puntata del 19 settembre, l’artista ha conquistato buona parte del pubblico a casa, forte di una voce suadente e un carattere deciso. Ma chi è questo 45enne dal fascino tenebroso?

La sua entrata lo scorso 19 settembre ha fatto esclamare all’ex velina Shaila Gatta un sonoro “Mamma mì”, e pare avere colpito parecchie gieffine e fan del programma, rimaste piacevolmente sorprese dal suo fascino latino. Iago Garcia è rimasto subito impresso ai telespettatori del reality show condotto da Alfonso Signorini per uno charme indubbio e anche un carattere piuttosto sfaccettato. Noto ai più per avere fatto parte del cast de Il Segreto, soap opera spagnola di enorme successo trasmessa sulle reti Mediaset, Iago ha in realtà una lunga carriera professionale, cominciata quando aveva solo 25 anni.

Nato in Galizia nel 1979, appena maggiorenne decide di trasferirsi a Londra, e proprio nella capitale britannica decide di dare il via alla sua carriera recitativa. Torna quindi in patria e si trasferisce a Madrid, studiando alla Real Escuela de Arte Dramático. Prende quinti parte a molte campagne pubblicitarie, partecipando alla soap Amare per sempre. Il successo arriva però con il ruolo di Olmo Mesia in Il Segreto, nel 2011.

Il Segreto è stato uno dei maggiori successi dell’azienda di Cologno Monzese, ai tempi in cui, prima del boom delle serie turche, le soap opera spagnole andavano per la maggiore. Sguardo tenebroso e aspetto da “bello e impossibile”, Iago Garcia ha colpito il pubblico a casa nei panni di Olmo, un proprietario terriero spregiudicato e pronto a tutto per raggiungere i suoi obbiettivi. La popolarità ottenuta gli ha permesso anche di entrare nel cast dell’undicesima edizione di Ballando con le Stelle al fianco di Samanta Togni, risultando infine vincitore.

La popolarità gli permette di prendere parte alla fiction con Vanessa Incontrada “Non dirlo al mio capo”, e nel 2021 e 2022 è protagonista ancora di un’altra produzione iberica, “Un altro domani”. Dopo una lunga relazione con una collega dell’accademia di Arte Drammatica spagnola, nel 2021 Iago ha vissuto un’appassionata relazione con l’attrice e ballerina Eleonora Puglia, per la quale si è trasferito a Roma, ma con la quale si è poi lasciato nel 2022. Oggi, come dichiarato agli altri gieffini, è “singolo“, e chissà che non riesca a trovare di nuovo l’amore nella Casa più spiata della tv italiana.