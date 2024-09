Stefano De Martino: imbarazzo ad Affari tuoi quando il concorrente pronuncia delle parole di Amadeus

Condividi

Stefano de Martino si è trovato molto in imbarazzo nel momento in cui nello studio di Affari tuoi il concorrente ha citato delle parole pronunciate dall’ex conduttore del programma.

Continua ad ottenere un successo dietro l’altro il nuovo conduttore di Affari tuoi, Stefano de Martino. Sembra infatti che il pubblico abbia imparato ad apprezzarlo ancora di più anche perché in diverse occasioni si trova al centro di situazioni imbarazzanti che lo portano a tirar fuori tutta la sua professionalità. L’ultimo si è verificato proprio durante la puntata del programma del 16 settembre. In quest’occasione il concorrente si è trovato a citare una frase pronunciata da Amadeus, una situazione che ha causato molto imbarazzo nel conduttore. Ma com’è che ha reagito Stefano de Martino?

La reazione di Stefano de Martino alla rivelazione del concorrente

Il 16 settembre nel programma Affari tuoi è stato il turno di Giuseppe, il concorrente del Molise il quale è riuscito più di una volta a strappare una risata al pubblico. Non soltanto i presenti in studio si sono divertiti, ma lo stesso Stefano de Martino più di una volta non è riuscito a trattenersi di fronte a tanta simpatia.

In ogni caso la sua è stata una partita finita non molto bene in quanto, dopo 30 puntate da pacchista aveva tra le mani la scatola al cui interno c’era soltanto un euro mentre nemmeno alla regione fortunata è riuscito a dare la risposta giusta.

Uno dei pacchi che ha deciso di portarsi fino alla fine è stato il numero 8, scelta non casuale che lo stesso Giuseppe ha voluto giustificare durante la puntata andando così a raccontare un sogno particolare dove non mancava lui, l’ex conduttore di Affari tuoi, Amadeus.

Giuseppe racconta quindi ciò che ha sognato: «In questo sogno che ho fatto eravamo al paese in un ristorante e stavo seduto con tutti i concorrenti, il buon Amadeus e pure tu Stefano. Lo scenario è questo. Io dico visto che questo è il paese del caciocavallo, il caciocavallo ti piace stagionato o fresco? E tu mi hai risposto che ti piaceva fresco. Così vado e lo prendo. Da noi si usa che sulla testa del caciocavallo col pennarello si scrive il numero del mese…».

Ed è a quel punto che Stefano de Martino interrompe il concorrente chiedendogli: «La mia curiosità ora è una. Ad Amadeus – numeri a parte perché questi sono ragionamenti che devi fare tu – il caciocavallo come gli piace?».

Ed è di fronte a quelle parole che pubblico non è riuscito a trattenersi ed è scoppiata in una fragorosa risata. Il concorrente confessa che il numero che l’ex conduttore aveva scelto era l’otto, numero che però lui non aveva mai deciso di prendere in considerazione nel corso dei cambi proposti perdendo però una somma di denaro molto alta e tornando a casa a mani vuote.