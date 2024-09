Roberta Padua e il ricordo tutto particolare del collega: “Voglio ricordarti così”

Condividi

Sono in tanti a piangere la scomparsa dell’amato conduttore, morto improvvisamente per un infarto fulminante. Tra i tanti a ricordarlo, anche lei, Roberta Capua, sua compagna di un’edizione di Unomattina, che ha voluto condividere un momento particolare vissuto assieme.

Il mondo dello spettacolo è in lutto per la scomparsa improvvisa del giornalista e conduttore, morto a Santa Marinella, vicino a Roma, in seguito a un infarto fulminante che lo ha colpito a 84 anni. Nell’attesa di dargli l’ultimo saluto alla Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma, tanti tra fan e colleghi hanno voluto ricordarlo sui social. Anche Roberta Capua ha pubblicato di recente un video nelle sue Storie di Instagram, nel quale la si vede proprio al fianco del volto Rai.

Amatissimo da giovani e non per la sua estrema simpatia e le gaffe pressoché inesauribili, Luca Giurato ha lasciato un grande vuoto nel cuore di chi lo ha conosciuto. Giornalista professionista dal 1965, prima di dedicarsi ai contenitori televisivi lavorò per giornali come Paese Sera e La stampa, diventando anche direttore del GR1 e vice direttore del TG1. Tra le trasmissioni più note da lui condotte, Domenica in, al fianco di Mara Venier e appunto Unomattina, contenitore di Rai 1 da lui guidato dal 1994, a fasi alterne, fino al 2008. Nel 2002 decisero di affiancargli Roberta Capua e fu in quell’occasione che tra i due nacque un’amicizia sincera, come si intuisce dalle parole usate dalla conduttrice.

Roberta Capua ricorda Luca Giurato, suo compagno a Unomattina, con un video esilarante

Famoso per i suoi lapsus e le gaffe divertentissime, Giurato non risparmiò nemmeno l’edizione condotta con Roberta, che tramite una Storia Instagram pubblicata sul suo profilo personale ha voluto condividere con gli utenti della piattaforma uno dei filmati più esilaranti del giornalista, alle prese con un cane da tartufo e il suo padrone, rispettivamente Lampino e Giorgio. Nel video si vede Luca, probabilmente distratto da qualcosa o sovrappensiero, invertire i nomi, chiamando Giorgio il cane e Lampino il proprietario, facendo ridere fino alle lacrime la sua compagna di trasmissione. “Avevo capito il contrario” lo si sente esclamare.

“Voglio ricordarti così…. Ciao Luca” ha scritto sotto alla registrazione mettendo un cuore bianco Roberta, aggiungendosi così alle migliaia di persone che in queste ore hanno invaso i social con messaggi di profondo affetto verso questo professionista della televisione pubblica italiana, reso famoso ai più dalla Gialappa’s Band, grazie al loro programma Mai dire Gol, e il tg satirico Striscia la Notizia che gli hanno addirittura dedicato gli speciali Ci avrei Giurato e Luca Giurato Show.