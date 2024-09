Affari tuoi in festa: finalmente si sposa. L’annuncio che ha fatto impazzire tutti…

Condividi

Il programma preserale di Rai 1 è uno dei più seguiti della televisione italiana, e i suoi cosiddetti pacchisti spesso diventano personaggi “pubblici”. È il caso di una concorrente recentemente andata all’altare, che ha festeggiato la sua nuova fase della vita assieme a tutti i suoi ex compagni di gioco. Chi è.

Nonostante il cambio di conduzione, Affari Tuoi si conferma uno dei programmi più amati dal pubblico a casa. Il nuovo padrone di casa Stefano De Martino, nonostante qualche giustificabile incertezza iniziale, sembra essersi ambientato abbastanza bene negli studi della trasmissione di punta di Rai 1 e continua a far segnare numeri di share di tutto rispetto all’azienda di viale Mazzini.

Nel frattempo, Amadeus si prepara a diventare il suo maggior competitor con Chissà chi è su Nove, assieme a Gerry Scotti con la sua Ruota della fortuna, in onda su Canale 5. In molti pensano che sarà proprio la sfida tra l’ex padrone di casa del preserale Rai e l’attuale conduttore quella decisiva a stabilire se la nuova edizione di Affari Tuoi si potrà definire di successo o meno. L’artista veronese inizierà ufficialmente la nuova avventura con Warner Bros Discovery il prossimo 22 settembre e tra addetti ai lavori e pubblico a casa l’attesa è già molto alta. Nel frattempo, però, Affari tuoi continua a far parlare di sé, e non solo per il 34enne conduttore di Torre Annunziata.

Affari tuoi, gran festa per le nozze della pacchista: presenti i suoi compagni di avventura

Come naturale che sia, avendo alle spalle ancora troppe poche puntate, De Martino vive un po’ di luce riflessa, godendo della popolarità che alcuni concorrenti hanno riscontrato negli scorsi mesi, quando la conduzione era ancora in mano al “buon” Amadeus. Basti pensare alla risonanza che ha avuto il matrimonio di una ex pacchista, come vengono definiti i concorrenti di Affari tuoi. Cristina Grimaldi, folignate di 35 anni, ha preso parte alla scorsa edizione, partecipando a 10 puntate prima di essere selezionata per tentare la fortuna. Un percorso, quello della biondissima Cristina, make-up artist, che dopo diverse peripezie e il rifiuto per ben tre volte dell’offerta da 44 mila euro del Dottore, l’ha portata a accettare 19.000 euro.

Una scelta quanto mai saggia, dato che nel suo pacco finale aveva solo 75 euro. Come anticipato da lei stessa nel corso della diretta, questo settembre sarebbe andata a nozze con il suo compagno. La cerimonia si è tenuta sabato 7 settembre a Perugia, e oltre a parenti e amici, ha visto la partecipazione anche di 12 ex pacchisti provenienti da Val d’Aosta, Sardegna, Toscana, Calabria, Marche, Lazio, Puglia, Lombardia, Basilicata, Molise e Campania, che hanno festeggiato con grande gioia il giorno più bello di Cristina e Giacomo. La sposa è apparsa raggiante in un abito a sirena di Elsa Sposi, e ha festeggiato con loro sia all’uscita dall’abbazia di San Pietro ad Assisi che al ricevimento serale a Torgiano. Evidentemente, Affari tuoi regala non solo spesso soldi, ma anche amicizie che durano nel tempo.