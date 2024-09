Gianmarco Tamberi “incastrato”, il campione costretto a farlo: “Fila!”

Condividi

Disavventura, sei così possiamo definirla, per il campione di salto in alto italiano, rimasto senza scusanti davanti a una richiesta a cui non ha potuto dire di no. Gianmarco Gimbo Tamberi, presto tra i protagonisti del Golden Gala a Roma, ha documentato tutto sui social, “denunciando” quanto mi stava succedendo.

L’atleta marchigiano torna sotto i riflettori dopo le rovinose Olimpiadi di Parigi 2024. Gianmarco Tamberi, affetto da coliche renali, ha lottato come un leone per bissare l’oro di Tokyo 2020, ma si è dovuto arrendere a 2,22 m: troppa la fatica e i dolori patiti nei giorni precedenti la finale del salto in alto. Gimbo, come è conosciuto dagli appassionati di atletica, non si è certo arreso, e ha mostrato di essere ancora uno sportivo dalla stoffa incredibile, riuscendo a vincere alcuni giorni fa per la quarta volta la Diamond League Athletics e ora si prepara a essere tra i protagonisti del Golden Gala a Roma il 30 agosto.

Nato nel 1992 a Civitanova Marche, Gianmarco è figlio d’arte: suo padre è infatti l’ex saltatore e primatista Marco, che gli ha fatto anche da allenatore inizialmente. Prima di dedicarsi all’atletica, per un certo tempo Tamberi ha giocato a basket, prima di seguire le orme paterne. Tra i primi successi in carriera, la medaglia di bronzo agli Europei juniores nel 2011 e soprattutto la vittoria ai Campionati italiani indoor nel 2016, con 2,36, ma la consacrazione è arrivata il 1°agosto 2021, quando alle Olimpiadi di Tokyo ottiene la medaglia d’oro ex equo con l’amico è collega Mutaz Essa Barshim con 2,37.

Gianmarco Tamberi a Roma pronto per il Golden Gala ma non solo…

Ma Gianmarco ricorderà le Olimpiadi di Parigi 2024 non solo per i problemi di salute alla vigilia della finale del salto in alto, ma anche per un contrattempo non di poco conto che gli è accaduto nel corso della giornata inaugurale dei Giochi. Il saltatore è stato scelto infatti come portabandiera della delegazione italiana assieme a Arianna Errigo, ma, durante la sfilata in barca sulla Senna, forse per la troppa foga di sventolare il tricolore, ha perso la sua fede nuziale che gli è caduta nel fiume francese. Un fatto che ha divertito lì per lì gli altri atleti, subito accorsi a consolarlo e prenderlo scherzosamente in giro.

A quanto pare, però, la moglie Chiara Bontempi, con la quale si è sposato nel 2022 dopo un fidanzamento durato 13 anni, non l’ha presa così bene, come si può notare da un video che lo sportivo ha pubblicato sul suo profilo Instagram personale. La coppia si trova a Roma proprio per il Golden Gala di venerdì 30 agosto, e Gianmarco ha esclamato davanti alla telecamera: “Chiara Bontempi mi ha incastrato. Siamo nella Capitale per due motivi…Uno dei motivi è che venerdì c’è il Golden Gala, quindi ci vediamo venerdì sera in Curva Sud. Ma il motivo principale per cui siamo a Roma è che…” ha spiegato il saltatore, girando la telecamera verso Chiara, che con faccia piuttosto seria gli ha indicato l’anulare e quindi l’ingresso della gioielleria Damiani, esclamandogli un “Fila!”. Detto fatto, a Gimbo non è rimasto altro che chinare il capo e obbedire, comprando una nuova fede nuziale.