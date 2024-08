Elena Santarelli divina in montagna, ma i fan la stroncano: “Tutti le stesse cose…” – FOTO

Condividi

Ultimi giorni di vacanza per Elena Santarelli, che dopo aver passato qualche settimana al mare ha deciso di godersi un po’ di montagna assieme ai figli e al marito Bernardo Corradi. Alcuni suoi follower, però, l’hanno criticata per un particolare motivo. Ecco di che cosa si tratta.

I vip lo sanno bene: essere personaggi conosciuti ha i suoi pregi e i suoi vantaggi, ma può portare anche a ricevere parecchie critiche. Ne sa qualcosa Elena Santarelli, che dopo qualche settimana al mare si è concessa giorni di relax in montagna, godendosi un po’ di frescura. Come spesso capita, anche la conduttrice e modella ha condiviso la sua esperienza sui social, pubblicando alcune foto. Parte dei suoi fan, però, ha usato parole dure nei suoi confronti. Perché?

Nata nel 1981 a Latina, Elena è stata uno dei volti televisivi più noti degli anni Duemila, iniziando la sua carriera come modella, vincendo nel 1998 il concorso Elite Model Look. Negli anni successivi prenderà quindi parte a molti programmi Rai, come L’Eredità, Stadio Sprint, BravoGrazie e soprattutto L’Isola dei Famosi 3, a cui prenderà parte nel 2005 come concorrente, facendo poi il bis nella quarta edizione in questo caso come opinionista. A regalarle molta popolarità sarà poi Total Request Live, storico programma di MTV da lei condotto dal 2007 al 2010. Di recente l’abbiamo vista in qualità di opinionista a ItaliaSì e co-conduttrice di Le Iene e GialappaShow.

Elena Santarelli criticata per le sue vacanze: la conduttrice risponde a tono – FOTO

Non solo successi, però, per Elena, che nel 2017 ha dovuto affrontare l’incubo di ogni genitore, quando al figlio Giacomo è stato diagnosticato un tumore al cervello. Dopo anni di lotta, per fortuna il bambino sembra averlo sconfitto ma ciò ha segnato profondamente la showgirl che ha anche pubblicato un libro sulla sua esperienza, Una mamma lo sa. Un periodo in cui ha pressoché abbandonato il mondo dello spettacolo per dedicarsi con tutte le sue forze alla salute del figlio e ora che la situazione sembra essere migliorata, si gode un po’ di relax in compagnia proprio dei suoi bambini e del marito Bernardo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elenasantarelli (@elenasantarelli)

Dopo aver passato qualche settimana a Porto Rotondo in Sardegna, adesso Elena si trova con la sua famiglia sulle Dolomiti, a Cortina d’Ampezzo, come si può notare dagli scatti che ha condiviso sul suo profilo Instagram ufficiale. Una meta, però, che ha fatto storcere il naso ha più di un fan: “Ma fate tutti le stesse cose? Ibiza, Sardegna e per finire Dolomiti” ha scritto una follower. La risposta di Santarelli non si è fatta però attendere: “Ibiza no, la Sardegna è così grande e bella ci vengono da tutto il mondo… E le Dolomiti? L’Unesco le ha dichiarate patrimonio dell’umanità. Ora io mi chiedo: dopo che ha scritto questo messaggio? Si sente meglio? È soddisfatta? Se sì, mi fa piacere”.