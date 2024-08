“Specchio specchio delle mie brame…”, Elisabetta Gregoraci strega con i suoi selfie – FOTO

Condividi

La showgirl e conduttrice si diverte a giocare con gli specchi e ne rende partecipi i fan sui social. Elisabetta Gregoraci pubblica una serie di scatti mozzafiato allo specchio e lascia letteralmente tutti a bocca aperta: è un incanto.

La soubrette calabrese è considerata una delle donne più belle dello spettacolo, e non si fa fatica a capirne il perché. Fisico perfetto e sorriso incantevole, Elisabetta Gregoraci sui social è seguitissima e può contare su due milioni di follower. 44 anni, nata a Soverato in Calabria, Elisabetta ha debuttato nel mondo dello spettacolo partecipando al concorso di bellezza di Miss Italia nel 1997 con la fascia di Miss Calabria: la manifestazione le ha portato fortuna, dato che non solo è riuscita a classificarsi tra le prime 24, ma ha ottenuto anche il titolo nazionale di Miss Sorriso.

Negli anni seguenti ha iniziato quindi una fortunata carriera da modella, sfilando per brand prestigiosi come Giorgio Armani, Dolce & Gabbana e Ermanno Scervino. Poco dopo ha deciso quindi di dedicarsi anche al piccolo schermo, prendendo parte a alcune fiction di successo come Il Mammo e Le ragazze di Piazza di Spagna e trasmissioni ben note come Libero, Veline e Buona domenica. Dopo una pausa di qualche anno, nel 2020 è tornata sotto i riflettori in qualità di concorrente de Il Grande Fratello Vip 5, e ciò gli ha regalato nuova popolarità e parecchi follower in più.

Elisabetta Gregoraci incanta i suoi follower con una serie di selfie bollenti allo specchio – FOTO

Per molti anni conduttrice di Battiti Live, trasmissione musicale itinerante organizzata da Telenorba e in onda anche su Italia 1, la prossima stagione televisiva vedrà Elisabetta impegnata nel programma dedicato alla moda Questione di stile, in onda su Rai 2. Nel frattempo, si gode questi ultimi giorni di agosto e si diverte a condividere con i suoi fan alcuni selfie allo specchio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Gli scatti mettono bene in evidenza il corpo sinuoso e perfetto della ex modella, del quale va evidentemente piuttosto fiera, e non potrebbe essere altrimenti. Le foto la mostrano con una serie di stili ben diversi tra loro, dal bikini candido che mette in risalto quindi la sua abbronzatura pressoché perfetta, al vestito nero con tanto di oblò sull’addome definito, fino a arrivare al completo composto da top scollato e gonna aderente a vita bassa, con tanto di lacci sul davanti. Insomma un vero spettacolo: “Corpo impeccabile, abiti aderenti e bellezza da abbagliare, sei meravigliosa Ely” le ha scritto una sua follower che ha ricevuto il ringraziamento personale della diretta interessata.