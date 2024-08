Vacanze da sogno per Gerry Scotti. Il conduttore in tenera compagnia: “Ti amo, tesoro” – FOTO

Condividi

Il famoso conduttore Mediaset si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza prima di tornare in onda su Canale 5. Gerry Scotti sembra al settimo cielo in compagnia di una delle donne che ama di più, e non parliamo della sua compagna. A lei una dedica tenerissima: di chi si tratta?

Anche il prossimo anno televisivo Gerry Scotti sarà uno dei protagonisti assoluti, e tornerà in onda con il remake non solo di La ruota della fortuna ma anche di altri show come Caduta libera. In attesa di tornare davanti alla telecamera, il conduttore si gode questi ultimi giorni di vacanza in compagnia di una delle persone a lui più care, alla quale ha dedicato una frase dolcissima sui social. Volto storico dell’azienda di Cologno Monzese, Virginio Scotti, questo il vero nome del conduttore, inizialmente avrebbe dovuto diventare un avvocato, ma la sua passione per la radio ha avuto il sopravvento, e lo ha spinto a lasciare gli studi a pochi esami dalla laurea.

La sua carriera inizia a Radio Hinterland Milano 2 e successivamente prosegue a Radio Milano International prima di approdare nel 1982 a Radio Deejay, voluto fortemente dal suo fondatore Claudio Cecchetto. La scelta di accettare la proposta del produttore veneto si rivela per Gerry molto fortunata, poiché gli permette di farsi conoscere al grande pubblico e debuttare anche in televisione Grazie a DeeJay Television. In seguito condurrà Infatti Candid Camera, Azzurro, il Festivalbar e soprattutto Il gioco dei Nove, che darà il via alla sua fortunata carriera di conduttore di game show.

Gerry Scotti al settimo cielo in compagnia della donna della sua vita – FOTO

Tra i tanti successi di Gerry Scotti troviamo Passaparola, Chi vuol essere milionario?, La Corrida, Paperissima e Striscia la Notizia. Il conduttore è uno dei pochi professionisti del piccolo schermo a essere rimasto legato a un unico network TV, e da tempo è tenuto in grande considerazione dai vertici Mediaset, che gli affidano spesso trasmissioni bisognose di una spinta importante. La sua capacità di arrivare al pubblico, inoltre, gli ha fatto ottenere la nomea di “erede di Mike Bongiorno”, cosa di cui è molto orgoglioso, considerato il grande apporto ai quiz show dati dal mitico conduttore italo-americano.

Con così tanti impegni lavorativi che lo attendono, appare naturale che i mesi estivi siano per Gerry fondamentali per ricaricare le energie e farsi trovare al meglio all’inizio della nuova stagione televisiva. Ad aiutarlo a rilassarsi, naturalmente la compagna Gabriella Perino, alla quale è legato dal 2011, ma non solo: il conduttore è molto legato anche alla nipotina Virginia, nata nel 2020 dall’amore tra Edoardo, suo figlio, e la moglie Ginevra. Proprio di recente Scotti ha condiviso sul suo profilo Instagram una foto che lo vede sorridente in piscina con la piccolina, accompagnata dalla frase “I love you baby”, ovvero “Ti amo tesoro”: un’immagine che ha scaldato il cuore dei fan.