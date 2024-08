Grande Fratello, Berlusconi spiazza tutti: “Mai più…”

Condividi

Grande Fratello, Berlusconi spiazza tutti: “Non si farà più”. Arriva una notizia che prende di sorpresa tutti e che riguarda il reality show più seguito dal pubblico. Parole che nessuno si sarebbe mai aspettato e che hanno creato una serie di reazioni. Scopriamo nel dettaglio cosa è accaduto.

Si parla tanto anche in questi giorni del futuro di alcuni programmi televisivi non solo in casa Rai ma anche in Mediaset. La televisione di Piersilvio Berlusconi si appresta a vivere una stagione particolare anche per quel che riguarda i reality show dopo il grande successo estivo di Temptation Island che ha portato una ventata di freschezza e milioni di ascolti al Biscione.

Un andamento che ha spiazzato non solo la concorrenza ma la stessa Mediaset che mai avrebbe potuto immaginare risultati così importanti in un periodo dell’anno abbastanza blando e caratterizzato dalle vacanze estive. Un segnale che dovrà essere colto anche per l’autunno-inverno? Probabilmente sì.

Saranno proprio i reality, infatti, a tenere banco anche nella prossima stagione dalle parti del Biscione. Le speranze particolari andranno sicuramente su La Talpa, che tornerà con una nuova formula tra qualche settimana con una grande novità, quella di Diletta Leotta alla conduzione di un programma che sembrava all’inizio destinato ad Ilary Blasi.

Cosa accadrà al Grande Fratello?

Una decisione che ha entusiasmato il pubblico che adesso non vede l’ora di poter ammirare la bellezza siciliana alla conduzione di un programma non sportivo e che Mediaset intende rilanciare dopo le delusioni degli anni scorsi.

Ma a tenere banco c’è anche il Grande Fratello di Alfonso Signorini, che nelle scorse ore ha annunciato una super concorrente, ovvero Jessica Morlacchi. In attesa di altri nomi, con il conduttore a lavoro anche in questi giorni di agosto per mettere a punto il cast completo, si parla anche di un altro personaggio femminile che è stato confermato nelle ultime ore.

Parliamo di Cesara Buonamici, una giornalista stimata da tempo in casa Mediaset e volto storico del TG5 per anni anche con Enrico Mentana, oggi volto stimato a La7. Anche il prossimo anno la 67enne toscana affiancherà Signorini nel reality nel ruolo di opinionista, con l’annuncio che è stato dato dalla diretta interessata in una lunga intervista a Corriere della Sera.

La giornalista e conduttrice si è lasciata andare in commenti sulla sua carriera, con l’esperienza al Grande Fratello in primo piano e degli aneddoti del passato e legati al lavoro che ha portato avanti con grandissima passione sin dal suo inizio in televisione, soprattutto al telegiornale. Insomma, un racconto che ha incuriosito tutti i lettori.

Che non hanno tralasciato nessun dettaglio dalle sue parole, anche emozionati, per un percorso che ancora oggi fanno di lei una donna apprezzata dai colleghi per eleganza e stile nei rapporti con le persone ma anche di una competenza fuori dal comune. Infatti in tanti non hanno preso bene all’inizio la partecipazione al GF, vedendolo come un passo indietro nel suo percorso personale.

La confessione di Cesara Buonamici su Silvio Berlusconi

Cesara Buonamici ha avuto solo belle parole sulla sua esperienza al Grande Fratello, in particolar modo su Alfonso Signorini che per lei è un modello da seguire per quello che riesce a fare con il pubblico. Durante le interviste la giornalista ha parlato anche del suo rapporto con Silvio Berlusconi che ha definito ottimo e di stima reciproca.

Raccontando anche un aneddoto: “Era maniacale in tutto quello che faceva, soprattutto nella cura dei dettagli. E fanatico della rassegna stampa”. La giornalista ha poi aggiunto: “La seguiva tutte le notti, una sera mi vide usare anziché il solito evidenziatore verde, uno di un altro colore. All’una di notte, chiamò in redazione: ‘Non cambi mai evidenziatore’, mi disse. E poi mi mandò una scatola di pennarelli verdi”.